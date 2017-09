Sute de mii de pachete de ţigări, descoperite pe un yacht

Sute de mii de pachete de țigări, descoperite pe un yacht

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă și Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, au descoperit aproximativ 250.000 de pachete țigări de contrabandă, la bordul unei ambarcațiuni sub pavilion Slovenia.Astfel, navele MAI 2113 și MAI 3008, aparținând Grupului de Nave Constanța, respectiv, Mangalia au identificat, la aproximativ 14 mile marine est Shabla, ambarcațiunea „RAMONA”, sub pavilion Slovenia, pe care au supravegheat-o până la intrarea în Portul Mangalia.Echipajul navei era format din patru bărbați, trei cetățeni ucraineni si un cetățean din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 37 și 53 de ani. În urma controlului efectuat asupra yacht-ului, au fost depistate 250.000 de pachete cu țigări marca Toros 2005, de proveniență Duty Free. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă calificată, faptă prevăzută la art. 270, alin. 3 raportat la art. 274 din Legea 86 din 2006 privind Codul Vamal al României. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.