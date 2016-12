Sute de jandarmi constănţeni, de pază la meciurile din week-end

Sute de jandarmi constănțeni, de pază la meciurile din week-end

În zilele de sâmbătă și duminică jandarmii constănțeni vor asigura măsurile de ordine publică cu ocazia întrecerilor sportive găzduite la Constanța. Astfel, în prima zi de week-end, cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța vor fi prezente la întâlnirea de rugby RCJ Farul -Știința Remin Baia Mare (stadionul de rugby Farul, între orele 10 - 12, turneul locurilor 1-6, Divizia Națională), la Sala Sporturilor din Constanța, unde are loc meciul de volei masculin CVM Tomis - Dinamo (între orele 17 - 19, turneul play-off, locurile 1-4, divizia A1) și la partida de fotbal Farul Constanța - Rapid București (ora 20,45, Liga I). Potrivit IJJ Constanța, în programul zilei de duminică figurează alte întreceri sportive la care măsurile de ordine publică vor fi asigurate de jandarmii constănțeni: între orele 11-13 - HCM Constanța - Romvag Caracal (Sala Sporturilor din Constanța) și CSM Medgidia - Steaua București (Sala Sporturilor din Medgidia), în cadrul Ligii Masculine de Handbal și, în funcție de rezultatul de sâmbătă al meciului de volei masculin CVM Tomis - Dinamo, o nouă întâlnire între aceleași echipe, de la ora 17, tot la Sala Sporturilor din Constanța. Jandarmii spun că sâmbătă, începând cu ora 20,45, pe stadionul „Farul”, din municipiul Constanța, se dispută meciul de fotbal dintre echipele Farul Constanța și Rapid București, din cadrul etapei a 27-a a Ligii I. Pentru această partidă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța mobilizează 250 de jandarmi. Accesul publicului la stadion se face după ora 18,45. În ziua meciului, în jurul orei 19, este anunțată sosirea cu trenul a 400 de suporteri rapidiști, pe care jandarmii au misiunea să îi însoțească de la gară la stadionul „Farul“. Potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, copiii sub 14 ani nu au acces pe stadion sau în sala de sport decât dacă sunt însoțiți. Sunt interzise comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în ziua meciului, atât în incinta arenei sportive, cât și în zonele adiacente acesteia. Accesul pe stadion sau în sala de sport va fi interzis persoanelor aflate în stare de ebrietate. Nerespectarea acestor norme se sancționează conform Legii 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu prilejul jocurilor și competițiilor sportive. Restricții rutiere Pentru prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii și siguranței publice pe timpul desfășurării acestor partide, potrivit legii, vor fi luate următoarele măsuri de siguranță: - se va restricționa circulația rutieră pe străzile din imediata apropiere a arenelor sportive, permițându-se doar accesul autovehiculelor aparținând persoanelor care locuiesc în zonă și autovehiculelor care au permis de acces; - la intrarea pe stadioane sau în săli sportive, spectatorilor li se va face control corporal sumar preventiv, pentru a se evita introducerea de băuturi alcoolice, produse pirotehnice, obiecte contondente, bannere cu inscripții conținând mesaje ce instigă la violență, ură rasială, etc., sau alte obiecte ce ar putea fi folosite în comiterea unor acte de violență (conform Legii 4/ 2008); - în mod obligatoriu, spectatorii vor avea asupra lor documentele de identitate.