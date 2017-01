Sute de infracţiuni economice, anchetate de Poliţia Română

Sute de infracțiuni economice, anchetate de Poliția Română

Peste 200 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice.Astfel, în perioada 12 - 18 decembrie, în urma activităților desfășurate sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii formațiunilor de investigare a fraudelor au constatat 332 de infracțiuni. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 214 persoane, dintre care 61 au fost reținute și 14 arestate.Astfel, polițiștii au constatat, în ultima săptămână, 188 de fapte de evaziune fiscală, 12 infracțiuni de înșelăciune, 21 ilegalități privind Codul Vamal, două fapte de abuz în serviciu, patru infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, patru fapte de complicitate la înșelăciune, un fals în declarații, o faptă de abuz de încredere, o sustragere de sub sechestru, trei fapte de tăinuire și șapte fapte de contrabandă. De asemenea, au mai constatat 76 de fapte privind spălarea banilor, trei infracțiuni de uz de fals, și 42 de infracțiuni de corupție.