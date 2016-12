Sute de constănţeni, victime sigure ale hackerilor: calculatoare criptate şi şantaj pe faţă. "Vă recomandăm să plătiţi banii"

Sute de constănțeni, victime sigure ale hackerilor: calculatoare criptate și șantaj pe față. "Vă recomandăm să plătiți banii"

Pentru a vă da seama cât de neputincioși sunt utilizatorii în fața virușilor, trebuie să știți faptul că FBI recomandă celor păgubiți să plătească sumele de bani cerute de hackeri.Mai multe persoane ne-au trimis pe adresa redacției mesaje prin care arătau faptul că au fost victime ale hackerilor. Ultimul caz s-a întâmplat în urmă cu două zile, când un constănțean a constatat cu stupoare că nu-și mai poate accesa niciun fișier din laptop, iar în schimbul informațiilor criptate i se cerea suma de 500 de dolari. Acesta a primit instrucțiuni de virare a plății în Bitcoin, o monedă digital creată în anul 2009, dar totodată și un sistem de plată electronică descentralizat. „Nu am mai pățit așa ceva niciodată. Greșeala mea a fost că nu am instalat un antivirus, crezând că nu pot păți tocmai eu așa ceva. Se pare că am greșit și acum suport consecințele. Totul s-a întâmplat deodată. Mă uitam pe internet la un meci de fotbal și laptop-ul s-a blocat. Când l-am restartat, mi-a apărut un mesaj pe desktop prin care eram anunțat că fișierele sunt criptate și că trebuie să plătesc o anumită sumă de bani. Când am verificat dacă pot accesa poze, înregistrări și lucrarea de licența pentru facultate, am descoperit că totul este într-adevăr criptat. Poliția m-a îndemnat să depun plângere, dar mi-au spus că datele mele nu mai pot fi recuperate și că ar trebui să plătesc, dacă vreau să mai beneficiez de informațiile stocate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dănuț I.Acesta este mesajul prin care utilizatorii sunt avertizați că sunt victimele unui virus. Este vorba de un sistem infracțional foarte bine pus la punct de hackeri, care le explică internauților toți pașii care trebuie făcuți pentru a beneficia din nou de fișierele afectate. „Toate fișierele dumneavoastră au fost criptate. Decriptarea acestora este posibilă doar printr-un program special și o cheie pentru decriptare. Dacă ai informații importante stocate, ar fi bine să nu pierzi timpul, pentru că nu este nicio altă cale de a vă recupera fișierele în afară de a efectua plata”, se arată în mesajul virusului.Polițiștii constănțeni au primit până acum sute de plângeri, din partea cetățenilor, legate de recompense cerute după ce s-au trezit cu laptop-urile sau PC-urile blocate. Nu doar oamenii, ci și instituțiile au fost atacate de viruși. În urmă cu câteva zile, programul de contabilitate al Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca” din Constanța a fost blocat prin criptarea fișierelor. „Zilele trecute, am avut o sesizare de la Liceul Tehnologic «Gheorghe Duca», pentru că le-au blocat programul de contabilitate, le-au fost criptate fișierele și le-au cerut bani. Virușii pot fi luați de pe diferite site-uri, de la filme pentru adulți, până la desene animate. Nici cei de la Institutul de Tehnologii Avansate nu pot să decripteze fișierele”, susțin aceleași surse.Termeni precum ransomware, Dridex, CrypotLocker sau CryptoWall au început să ajungă la urechile polițiștilor din ce în ce mai des. Spre exemplu, Cryptowall este un virus de tip ransomware, care criptează informațiile de pe calculator și forțează victima să plătească o anumită sumă de bani. Din câte se pare, virusul provine din Ucraina și poate trimite milioane de spam-uri în mail-urile internauților, în fiecare zi. „Este vorba de un virus CryptoLocker, care poartă denumirea de Dridex. Datele nu pot fi recuperate de nimeni, decât de cei care au criptat fișierele. Până și FBI recomandă să plătiți suma de bani cerută, întrucât nimeni nu vă mai poate recupera datele. Este un virus creat, din câte știu, în Ucraina și pleacă aleatoriu, în toată lumea. De obicei, se agață de diferite site-uri, iar când sunt accesate aceste site-uri virusul criptează toate fișierele utilizatorului. Sfătuim internauții să folosească dispozitive de stocare externe, care să fie cuplate la dispozitivele IT doar în momentul în care se transferă date și fișiere, pentru o protecție sporită”, au precizat pentru „Cuget Liber”, surse din cadrul Poliției Române. v v vSpecialiștii recomandă să vă protejați dispozitivele cu o soluție de securitate informatică actualizată, un antivirus care vă poate ajuta să preveniți infectarea informațiilor. De asemenea, o copie de siguranță a fișierelor din dispozitive vă poate scuti de multe probleme, astfel încât în cazul unor viruși veți avea informațiile protejate. Cu toate că FBI recomandă plătirea unei sume de bani, ce variază între 100 și 10.000 de euro, nimeni nu garantează că veți putea beneficia de informațiile criptate.