Suspectul de terorism din Argeș rămâne în arest

Ştire online publicată Vineri, 14 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Înalta Curte de Casație și Justiției a respins, joi, definitiv, contestația înaintată de Ionuț Cătălin Bălan, bărbatul din Argeș arestat de procurorii DIICOT sub acuzația de terorism după ce s-ar fi autoradicalizat într-un stat european și ar fi aderat la gruparea teroristă Stat Islamic.„Respinge, că nefondată, contestația formulată de inculpatul Bălan Ionuț Cătălin împotriva încheierii din data de 30 iunie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Pitești”, se arată în decizia instanței supreme, potrivit News.ro.Pe 30 iunie, Ionuț Cătălin Bălan a fost arestat de judecătorii Curții de Apel Pitești sub acuzația de terorism, după ce argeșeanul, care își spunea Ibrahim, s-a convertit la Islam și a început să facă propagandă pentru statul islamic.Potrivit DIICOT, bărbatul s-ar fi autoradicalizat într-un stat european și ar fi aderat la gruparea teroristă Stat Islamic. El este suspectat că promova mesaje de susținere a grupării teroriste, că a avut legătură cu atacurile de la Paris din noiembrie 2015, dar și că distribuia pe rețelele de socializare imagini cu atacurile organizate de această grupare.În plus, el este suspectat că a transmis jihadiștilor date despre un obiectiv militar din România.Conform procurorilor, începând cu luna noiembrie 2016, bărbatul a utilizat și utilizează în continuare mai multe conturi pe o rețea de socializare prin intermediul cărora a postat și distribuit fotografii cu sigla grupării teroriste DAESH, precum și înregistrări cu atacuri ale DAESH și execuții, prin decapitare și împușcare, cu intenția de a le face cunoscute și de a determina câștigarea de noi adepți capabili să recurgă la săvârșirea aceluiași gen de fapte”.În plus, în primăvara anului 2015, suspectul a mers în zona unui obiectiv militar de pe teritoriul României, observând cu atenție căile și punctele de acces, precum și modalitatea în care acesta este îngrădit.