Suspecţii acuză că au fost bătuţi de poliţişti

Suspecții acuză că au fost bătuți de polițiști

#Tribunalul Constanța a respins, ieri, recursul Parchetului cu privire la punerea lor în libertate, pentru vicii de procedură Cazul celor cinci tineri acuzați că au tâlhărit mai multe femei din Constanța ia o turnură neașteptată. Prezenți, ieri, alături de familii și avocați, în fața judecătorilor de la Tribunalul Constanța, prin apărătorii lor, ei au adus la cunoștință că în timpul audierilor de la Poliție ar fi fost bătuți și obligați să dea declarații așa cum doreau organele de poliție. Chiar și la Judecătoria Constanța, ei ar fi fost bruscați de polițiști, deși de față erau și familiile, și avocații lor. Mai mult decât atât, avocații au susținut că vor depune plângeri penale pe numele unuia dintre polițiști, cât și a șefului Secției 2 Poliție, subinspectorul Eduard Căloianu, respectiv comisar Marius Vasile, pentru purtare abuzivă. Pe de altă parte, în susținerea deciziei emisă de Judecătoria Constanța, care a decis cercetarea celor cinci în libertate, atacată de Ministerul Public, avocații au adus la cunoștința instanței și alte probleme legate de anchetă și care sunt chestiuni de procedură în cazul unei cercetări penale. De exemplu, avocații au susținut că încă din start declarațiile suspecților în fapta de tâlhărie, date la Poliție, sunt lovite de nulitate absolută, din simplul fapt că nu au fost apărați de un avocat. Mai mult, ei susțin că declarațiile inițiale au fost date sub presiune și terorizați de bătaia administrată de polițiști. De asemenea, avocații au spus în fața judecătorilor că anchetatorii nu ar fi făcut vreo recunoaștere din grup, cu identificarea fiecărui învinuit în parte, că, deși ei sunt acuzați de comiterea mai multor tâlhării, faptele nu au fost individualizate distinct și probate, cei cinci tineri fiind acuzați „la grămadă” și nu individual. La ieșirea din sala de judecată, părinții ne-au declarat că nu sunt de acord cu ceea ce au făcut copiii lor, dar că atitudinea și comportamentul polițiștilor este de condamnat. Toți cei cinci tineri s-au prezentat la Serviciul de Medicină Legală, iar într-o săptămână vor avea certificatele medicale care ar dovedi că au fost bătuți în timpul anchetei. Acestea vor însoți plângerile penale îndreptate, spun ei, împotriva șefului Secției 2 și a unuia dintre polițiștii care i-au anchetat. Adjunctul IPJ Constanța, comisar șef Adrian Rapotan, contraatacă Pe de altă parte, adjunctul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, comisar șef Adrian Rapotan, ne-a declarat, ieri, că declarațiile date de cei cinci sunt cusute cu ață albă și exclude varianta expusă de ei, respectiv că ar fi fost bătuți de polițiști. „Sunt exagerări puerile și sunt convins că s-a procedat absolut legal. Din punctul meu de vedere, nu am avut cunoștință să fi fost bătuți” - ne-a declarat adjunctul IPJ Constanța. Mai mult decât atât, ei ar fi putut face sesizări până acum și să anunțe conducerea IPJ de un comportament abuziv al polițiștilor, a completat Rapotan. Comisarul șef Adrian Rapotan nu exclude varianta ca tinerii să fi fost bruscați ori violentați în timpul reținerii, pentru că ei au fugit cu mașina, au reușit să treacă de un prim baraj, abia la al doilea baraj al Poliției putând fi prinși. Oricum, una peste alta, Parchetul va trebui să ancheteze toate aspectele acestea, în cazul în care cei cinci suspecți și familiile lor insistă în a depunere plângeri penale împotriva polițiștilor pentru purtare abuzivă. Ceea ce este însă clar, și confirmat și de cei trei judecători care s-au pronunțat, ieri, în recursul Parchetului, procedura legală în timpul anchetei nu a fost îndeplinită. Dovadă că magistrații au respins recursul declarat de procurori, pe motiv că propunerea de arestare s-a făcut pentru tot grupul și nu individual, și pentru că nu a fost respectat dreptul la apărare. Acuzațiile aduse În cursul zilei de luni, polițiștii au fost sesizați, prin 112, că, în zona intersecției străzii Dispensarului cu bulevardul Aurel Vlaicu, Elena Mihaela Fleșaru, de 24 de ani, din Constanța, a fost deposedată, prin violență, de o geantă. Tânăra avea în poșetă un portofel cu acte personale, un telefon mobil marca LG Shine, un telefon mobil Siemens A 50 și suma de 300 de lei, prejudiciul total fiind de 1.200 lei. După săvârșirea tâlhăriei, atacatorii au fugit cu un autoturism Dacia 1310, al cărui număr de înmatriculare a fost reținut de trecători. La scurt timp după ce au fost anunțați, polițiștii au găsit mașina respectivă în trafic, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în autoturism fiind identificați Titi Dumitru Leonte, de 18 ani, Andrei B., de 15 ani, Gheorghe Cristinel B., de 17 ani, Gabriel Condurache, de 21 de ani și Georgian Ionuț C., de 17 ani, toți din orașul Năvodari. Din cercetări ar fi rezultat că unii dintre ei au mai comis, luna aceasta, și alte tâlhării asupra a încă trei femei, Elena Olteanu, Simona Georgeta Buzelan și Cristina Mirela Ion, cărora le-au smuls poșetele sau telefoanele mobile, în timp ce se aflau pe stradă.