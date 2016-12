Supravieţuitor Colectiv: "Mă băgau într-o cadă semi-improvizată, unde apa ba venea fiartă, ba rece"

Supraviețuitor Colectiv: "Mă băgau într-o cadă semi-improvizată, unde apa ba venea fiartă, ba rece"

Ştire online publicată Marţi, 10 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu pentru dianaseceleanu.ro, Liviu Popescu a povestit ce s-a întâmplat în noaptea fatidică și cum au decurs primele săptămâni de recuperare în România și apoi la Viena.Basist la trupa „Up to Eleven“, destrămată după incendiul devastator, Liviu și-a pierdut în Colectiv prieteni de-o viață, dar este recunoscător sorții că el trăiește."Eram departe de ieșire și nici nu am plecat repede de la masă. Din experiența altora, nu prea a contat asta. A fost o chestiune de noroc, de soarta fiecărui om. În afară de primii, care au putut să iasă relativ ușor, pentru restul a fost o loterie. Câteva secunde sau poziția diferită în grămada din container au făcut diferența între viață și moarte și răni ușoare sau grave. Nu erau extinctoare funcționale. Oamenii aruncau cu bere spre flacără. Era o căldură înfiorătoare, simțeam cum mă arde pe ceafă și burete aprins îmi picura în cap. Am închis ochii și am simțit că mor. Că e gata. Că murim cu toții. La asta m-am gândit. Apoi nu mai știu ce s-a întâmplat, nu știu cât a durat până când am ieșit. Poate au fost 10 minute, poate au fost două. Ce a urmat? Am fost dus într-un salon cu răniți de la Colectiv și fiecare povestea ce a trăit. A trecut noaptea, ne-au mutat prin mai multe saloane, veneau oameni mereu, chiar și de la alte spitale. Apoi, a doua zi, a început să fie groaznic. Se făceau băi, se schimbau pansamentele. Mă luau cu căruciorul, ma băgau într-o cadă semi-improvizată, unde apa ba venea fiartă, ba rece și se dezlipeau sub duș bandajele lipite de răni. Curgea sânge, îmi vedeam arsurile cum arată. Au fost momente foarte urâte, pentu că am fost conștient tot timpul.",Interviul intergral pe dianaseceleanu.ro