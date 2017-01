Supărările poliţiştilor de frontieră de la Garda de Coastă

Supărările polițiștilor de frontieră de la Garda de Coastă

Nu au uniforme pe măsură, combustibil primesc cu țârâita, iar de gratuitate la medic nu au mai avut parte de vreme bună. În plus, polițiștii de frontieră de la Cernavodă mai au un of: un sfert din salariu se duce pe plata taxei de la podul Fetești - Cernavodă, pentru drumul de acasă la serviciu și retur.Garda de Coastă a fost în ultima perioadă în atenția opinia publice prin prisma concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor de conducere de la nivelul instituției. Însă, în vreme ce în prim plan era eșecul celor care au dorit să ocupe fotoliile scoase la concurs, de director și de director adjunct (niciunul dintre cei care și-au depus candidaturile nu a reușit să obțină o notă la trecere!), angajații Gărzii își făceau cunoscute neajunsurile mai marilor de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și de la Ministerul Afacerilor Interne. „A fost organizată o videoconferință cu reprezentanții IGPF, la care au participat toți liderii Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din țară, la care ne-am spus problemele. De asemenea, am luat cuvântul și cu ocazia prezentării bilanțului Gărzii de Coastă pe anul 2012 și am spus prefectului Constanței, Eugen Bola, dar și consilierului ministrului MAI, Dumitru Catană, și le-am făcut cunoscute doleanțele noastre”, ne-a spus Ion Vasilică, liderul sindical din cadrul Gărzii de Coastă. Și au avut ce păsuri să-și spună…Taxa de pe podul Fetești - Cernavodă îi sărăcește pe polițiștiUna dintre cele mai arzătoare probleme a fost ridicată în numele polițiștilor de frontieră de la Cernavodă. „Sunt 13 polițiști, care locuiesc în Fetești dar lucrează la Sectorul Poliției de Frontieră Cernavodă iar zilnic trebuie să plătească taxa pentru a traversa podul Fetești-Cernavodă, atât pentru a ajunge la serviciu, cât și pentru a se întoarce acasă. Plătesc, lunar, peste 300 - 400 de lei, aproximativ un sfert din salariu, pentru a merge la serviciu, ceea ce nu este normal. Este nevoie să se încheie un protocol cu reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, administratorii podului, pentru ca polițiștii aflați în această situație să fie scutiți de plata taxei”, a precizat Ion Vasilică. De menționat că, începând din această lună, taxa a fost majorată la 12 lei, urmând ca în curând să fie mai fie majorată cu un leu. Mai mult, la începutul săptămânii viitoare, o adresă cu această nemulțumire va fi transmisă Prefecturii Constanța și MAI-ului.Uniformele sunt croite pentru fotomodele!Polițiștii de frontieră sunt nemulțumiți, de asemenea, de uniformele pe care le primesc. „Echipamentul nu este adecvat. Polițiștii de frontieră trebuie să fie fotomodele, ori supraponderali, pentru că uniformele sunt fie prea mici, fie prea mari. De asemenea, am ridicat problema plății restanțelor la sumele alocate pentru echipamente, de anul trecut, pe care nu le-am primit încă”, a adăugat liderul sindical. De asemenea, ca și în cazul colegilor de la Poliția Națională, și polițiștii de frontieră întâmpină probleme la capitolul combustibil. „Momentan avem, dar cu porția și facem economie”, a mai spus liderul SNPPC.Fără gratuitate la doctor și analize medicaleDar una dintre păsurile care i-au făcut pe mai mulți polițiști de frontieră să vocifereze este legată de asigurarea asistenței medicale. „Conform statului polițiștilor, avem dreptul la asigurarea medicală gratuită. Dar suntem în situația să plătim analize, consultații, medicamentele, absolut tot. OPSNAJ (Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești) nu a mai încheiat contract cu Spitalul Militar, astfel că suntem puși în situația de a nu beneficia de consultații gratuite la specialiști. Ni s-a răspuns că urmează să se poarte discuții cu reprezentanții OPSNAJ, dar noi ce facem, nu mai avem voie să ne îmbolnăvim până atunci?”, a subliniat Ion Vasilică. Și asta în condițiile în care, a subliniat sindicalistul, polițiștii plătesc sume considerabile, lunar, către OPSNAJ. De menționat că mai multe farmacii din Constanța și clinici private au anunțat, atât prin afișe postate în loc vizibil sau pe paginile web că nu primesc persoanele asigurate prin această casă de asigurări de sănătate. Toate problemele ridicate urmează să fie discutate, după cum li s-au dat asigurări sindicaliștilor, cu factorii de decizie.