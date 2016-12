"Suntem obişnuiţi să intrăm cât mai repede peste nemernici în case"

Emanoil Moraru:

"Suntem obișnuiți să intrăm cât mai repede peste nemernici în case"

Au trecut șase ani de când intervine cu o vorbă bună în dezamorsarea situațiilor de criză. Privind înapoi, comisarul șef Emanoil Moraru, singurul negociator din Poliția Constanța, spune că întreaga experiență a fost o lecție de viață. Comisarul șef Emanoil Moraru este, de mai bine de un deceniu, șeful Forțelor Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Este obișnuit ca atât el cât și oamenii pe care îi coordonează să acționeze repede și hotărât și chiar să facă uz de forță dacă este nevoie, totul pentru a-i prinde pe infractori. Din 2006, de când a participat, alături de alți ofițeri din țară, la programul de pregătire de negociatori și a primit, oficial, această calitate, din partea FBI-ului, a învățatși cât de eficientă poate fi o simplă discuție cu cel ce le dă bătăi de cap polițiștilor. Dar, bineînțeles, cu respectarea unor reguli. „Cred că a fost o lecție care ni s-a dat nouă, celor de la Forțele Speciale, pentru că au desemnat ca la cursurile de negociatori să plece din structura aceasta. Suntem obișnuiți să intrăm cât mai repede peste nemernici în case, să-i scoatem afară. Ca negociator trebuie, însă, să dai dovadă de calm, să-l asculți pe cel care amenință să se sinucidă sau să omoare pe alții, să simtă că ești alături de el, de aceeași parte a baricadei, să-i câștigi încrederea”, ne-a declarat comisarul șef. Fără minciuni și promisiuni false!Fiecare situație de criză are particularitățile ei, de care ne-gociatorul trebuie să țină cont. Iar aceste situații sunt diverse: sinucigași care amenință să se arunce de pe clădire sau de pe un pod, ori care s-a stropit cu benzină și amenință să-și dea foc, careși-a legat explozibil de trup etc; mai sunt însă și situațiile când suspecții amenință să facă rău altor persoane - teroriști care amenință să împuște ostaticii, să arunce clădirea în aer etc. „Pentru fiecare situație în parte există un dosar privind modul cum trebuie procedat, lucrurile neprevăzute ce pot să apară. Înainte de a merge la fața locului sau chiar pe drum, recitesc dosarul respectiv, ce trebuie să fac. Până în prezent, la Constanța, am avut vreo șase tipuri de criză”, a afirmat singurul negociator din județul nostru. În toate cazurile sunt, însă, câteva reguli de bază: negociatorul nu trebuie să mintă sau să facă promisiuni pe care nu le poate respecta. „Este foarte important să nu minți, ca negociator! Oamenii pot repeta gestul și poate noua amenințare cu sinuciderea nu va avea loc în județul Constanța, ci în altă parte. Iar în momentul în care va veni cineva să vorbească cu ei, nu vor mai avea sorți de izbândă, pentru că li se va spune «lasă că vă știu eu pe voi, sunteți niște mincinoși!». Trebuie să-i spui exact ce poți face pentru el, nu să-i faci promisiuni pe care nu le poți îndeplini.Contează, de asemenea, și cuvintele pe care le folosești. Sunt cuvinte cheie care trebuie evitate: pușcărie, cătușe, închisoare, bulău, dosar penal, amendă. Orice cuvânt cu o conotație negativă, căci situația poate evolua brusc într-o direcție nedorită, și în funcție de ceea ce îi spune negociatorul”, a mai explicat comisarul șef Moraru. De un real ajutor sunt și „cârligele”. Astfel sunt numiți apropiații suspectului, respectiv soția, copiii sau alte rude, dar și șeful secției de poliție unde are loc evenimentul, polițistul de proximitate, reprezentantul autorității căruia sinucigașul are să-i facă reproșuri. „De aceea, înainte de a vorbi cu aceste persoane, trebuie să afli cât mai multe despre ele”, a atras atenția polițistul. Mulți oameni disperațiÎn cei șase ani de când își des-fășoară activitatea de negociator, comisarul șef Emanoil Moraru a fost solicitat la 17 cazuri. De exemplu, a trebuit să convingă un bărbat să renunțe la forma de protest mai puțin obișnuită pe care o alesese: s-a legat cu lanțurile de gardul Spitalului Județean Constanța; apoi, a intervenit când un constănțean s-a stropit cu benzină și amenința să-și dea foc, dar și în mai multe cazuri când sinucigașii amenințau să arunce o întreagă clădire în aer, cât și pe cei dragi, pe care îi țineau ostatici, cu ajutorul unei butelii. Cea mai recentă situație de criză în care și-a dovedit abilitatea de negociator a fost în a doua zi de Crăciun, când un tânăr s-a urcat pe hotelul Histria din stațiunea Mamaia, ce urma să fie demolat. „Una dintre cele mai dificile situații, ca negociator, a fost când un muncitor s-a urcat pe o macara, în Faleză Nord și amenința să se arunce. A fost un caz care m-a afectat, mi-a fost milă de omul acela. Era macaragiu, sărbătorile se apropiau și nu-și primise salariul de 700 de lei. Avea cinci copii acasă și de niciunele să le pună pe masă. Gestul lui a fost strigătul unui om disperat. A venit și soția lui, era atât de resemnată, mi-a și fost rușine să o folosesc drept «cârlig». Erau doi oameni simpli, care sufereau”, își aduce aminte polițistul. În cele din urmă, patronul i-a dat banii, a adăugat omul legii. Bush așteptat cu bomba, pe podul de la AgigeaUn alt caz memorabil este amenințarea cu bombă de pe podul Agigea, cu două zile înainte ca președintele României, Traian Băsescu, să se întâlnească cu omologul american George Bush la Neptun. Ion Pleșciuc, în vârstă de 48 de ani, a sunat la 112 și a anunțat că a plasat mai mulți explozibili în mașina sa, pe care a lăsat-o pe pod. Emanoil Moraru a fost cel care s-a apropiat de terorist, pentru a negocia cu el. „A enumerat materiale explozibile, în termeni mai puțin cunoscuți, și acela a fost momentul cândne-am îngrijorat”, își amintește polițistul. Negocierile au eșuat și, în cazul respectiv, a fost nevoie de intervenția în forță a trupelor speciale. De altfel, așa impune și procedura: dacă cu vorba bună nu se rezolvă, intră în acțiune luptătorii mascați.