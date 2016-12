"Sunt poliţist de frontieră în cadrul Gărzii de Coastă. Şi eu sunt sătul de golăniile din sistem. Sunt alături de voi!"

"Sunt polițist de frontieră în cadrul Gărzii de Coastă. Și eu sunt sătul de golăniile din sistem. Sunt alături de voi!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În sprijinul polițistului brașovean Marian Godină, cel care a început să demaște neregulile din Poliție, au început să apară mesaje și din partea colegilor.Deja faimosul polițist pamfletar Marian Godină a postat recent pe Facebook un nou mesaj, de data asta fiind vorba de o postare a unui alt polițist.Respectivul, un coleg numit Costin Stoica, ar transmis în spațiul public următorul mesaj: „Doctore, avem armele pregătite, le vom folosi gradual pe toate. NIMENI nu este mai presus de lege… NU te recunosc drept comandant în lupta pe care toți colegii mei o duc zi de zi.E timpul să cadă mentalitatea comunistă pe care o ai tu și susținătorii tai. Vrem o Românie normală, cu oameni care să își facă treaba fără frica de repercusiuni, mai ales daca și-au făcut-o corect. Nici pensie nu meriți, «ai făcut umbră pământului degeaba». Hai, întrerupe-ți concediul, ia-ți inima-n dinți și adu-ne argumente logice la acuzațiile lansate. Nu vrei?… Esti doar un laș «orientat». Semnat: un Polițist în slujba cetățeanului”.Atacul îl vizează pe chestorul Ioan Aron, acuzat de Godină că lucrarea de doctorat este un plagiat și care, la această oră, este în concediu.A mai apărut și o pagină de Facebook Nu suntem Marian Godina.Asa este, eu nu sunt Marian Godina. Nici nu as putea. Nu as avea cum.Fiecare om este unic, in felul lui. Ceea ce ne tine impreuna este modul in care gandim si ce vrem sa facem.Am creat aceasta pagina pentru a putea spune cu curaj:Eu sunt Stefan DONE, politist in cadrul I.P.J. Braila si am hotarat sa nu mai suport marsaviile din sistem.Va astept alaturi de mine si de Marian.Dragan Razvan a postat și el pe Facebook: Sunt Razvan Dragan , sunt politist de frontiera in cadrul Garzii de Coasta. Si eu sunt satul de golaniile din sistem. Sunt alaturi de voi!!!Articol relatat de portalul RB.