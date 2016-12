Sunt dispăruţi de peste 10 ani! I-aţi văzut?

Sunt dispăruți de peste 10 ani! I-ați văzut?

Trei persoane au fost date dispărute de mai mulți ani și nici până în prezent nu se știe nimic despre ele. Oamenii legii nu au renunțat la căutarea lor și au realizat îmbătrâniri faciale cu ajutorul cărora să fie găsiți mai ușor.La data de 01.07.2006, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția lui NEGHINA LIVIU ROBERT, în vârstă de 13 ani, din sat Schitu, comuna Costinești, județul Constanța. Acesta a dispărut de pe plaja din Stațiunea Costinești, județul Constanța. Are 1.35 de metri înălțime, constituție astenică, greutate de aproximativ 30 kg, păr șaten, tuns scurt, ochi căprui, fața ovală, fruntea medie, cicatrice de cca 2 cm sub partea dreaptă a maxilarului, strabism ușor. La data dispariției acesta purta pantaloni scurți albaștri din material sintetic, cu două buzunare laterale.La data de 27.10.2001, STOIEAN IONUȚ-GEORGE, în vârstă de 6 de ani, din municipiul Constanța. A dispărut din fața blocului unde locuia și nu a mai revenit la domiciliu. Are 1 metru înălțime, păr șaten tuns scurt și ochi căprui. La data plecării de la domiciliu acesta purta bluză de trening cu glugă de culoare albastră, pulover din lână de culoare roșie, pantaloni de trening negri cu dungă laterală albastru cu alb și ghete neagre.La data de 04.06.1997, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția lui TOMA FLORIN-ALEXANDRU, în vârstă de 7 ani, din oarșul Cernavodă, județul Constanța. Acesta a dispărut în timp ce se afla pe digul plajei „Belona” din stațiunea Eforie Nord din județul Constanța. Are un metro înălțime, păr șaten tuns scurt și ochi căprui. La data plecării de la domiciliu acesta purta pantaloni tip trening de culoare vișiniu, hanorac la baza gâtului cu glugă, gri deschis și pantofi de culoare bleu.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Dispeceratul I.P.J.Constanta, tel.0241.611364, interior 20005.