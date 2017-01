Sulfina Barbu a pierdut procesul intentat lui Mazăre pentru că a făcut-o „proastă“

Vineri, magistrații de la Judecătoria Constanța au respins acțiunea civilă a fostului ministru al Mediului, Sulfina Barbu, prin care l-a chemat în judecată pe primarul Radu Mazăre. El a făcut-o „proastă“ pe Sulfina Barbu, în timpul unei conferințe de presă, susținută pe 6 iulie 2006. Nu numai că acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată, dar instanța a obligat-o pe reclamantă și la plata a 2.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. La ultimul termen de judecată, avocatul Sulfinei Barbu, Cătălin Dancu, a solicitat instanței admiterea acțiunii și obligarea lui Radu Mazăre să publice în ziarul local „Telegraf“ și în „Evenimentul Zilei“ hotărârea sub titlu „Anunț Juridic“, sub sancțiunea acordării de daune cominatorii 5.000 lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere în publicarea deciziei instanței. Daunele s-au cerut a fi calculate de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii. Avocatul a precizat că persoana fizică Radu Ștefan Mazăre este răspunzătoare pentru afirmațiile publice făcute la adresa Sulfinei Barbu. În replică, unul dintre apărătorii lui Mazăre a afirmat că declarațiile au fost făcute în calitate de primar al Constanței pentru ocrotirea intereselor publice și nu ca persoană fizică, așa cum ar fi fost formulată acțiunea. El a mai spus că declarațiile lui Mazăre au fost făcute în exercitarea mandatului. În plus, avocatul Ioana Focșa a precizat că obiectul acțiunii nu ar fi fost bine precizat. Făcând referire la cadrul legislativ, apărătorul a susținut că nu s-a menționat prejudiciul cert și dovedit. Mai mult, s-a menționat că reprezentanții autorităților publice sunt ocrotiți de lege în astfel de situații. De altfel, libertatea de opinie este garantată de lege, iar aleșii locali nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile politice în executarea mandatelor. În cele din urmă, instanța „respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Radu Ștefan Ma-zăre, invocată de pârât, ca neîntemeiată. Admite excepția inadmisibilității cererii privind obligarea pârâtului la plata daunelor cominatorii, invocată de pârât. Respinge acțiunea formulată de reclamanta Sulfina Barbu în contradictoriu cu pârâtul Radu Ștefan Mazăre, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. Respinge cererea privind obligarea pârâtului la plata daunelor cominatorii ca inadmisibilă. Obligă reclamanta la plata către pârât a sumei de 2.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată“. Hotărârea poate fi atacată cu apel. Reamintim că Sulfina Barbu l-a dat în judecată pe Radu Ștefan Mazăre, după ce într-o conferință de presă a afirmat că este „proastă”. Declarațiile au fost publicate a doua zi în mai multe ziare locale și centrale. Ca jurnaliști, trebuie, mereu, să avem grijă cum ne exprimăm cu privire la o persoană, fie ea publică sau nu. Iar dacă atingem demnitatea cuiva nu suntem iertați de instanțele de judecată. Iată că, primarul Mazăre, chiar dacă și-a permis să jignească un ministru în funcție, categorisindu-l ca prost, a avut câștig de cauză. Ce poate să înțeleagă omul de rând din toate astea? Că odată ce instanța nu l-a pedepsit, nu a greșit în afirmația sa. Că el poate să continue astfel pentru că nu îl va trage nimeni la răspundere. Că Mazăre poate „măsura" inteligența umană și poate fi cel care pune etichete. Iar toate astea pentru că sistemul permite! Justiția poate fi „păcălită", iar avocații pot ascunde în dosul „procedurilor" sau lipsei acestora astfel de atitudini bolnave pentru societate. 