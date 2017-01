Sugestii pentru Dragnea pentru modificarea Codului Penal

Iată câteva exemple demne de luat în calcul:Furtul – infracțiune dacă prejudiciul cauzat depășește 10.000 lei. Sub această sumă – împrumut pe perioadă nedeterminatăViol – infracțiune doar dacă victima are sub 40 de ani. Peste această vârstă se consideră că victima ori a vrut, ori i s-a făcut un bineTâlhărie – infracțiune dacă prejudiciul depășește 20.000 lei și victima a muritEvaziune fiscală – infracțiune dacă prejudiciu depășește 200.000 lei și doar dacă patronul se autodenunță din mustrări de conștiință.Dare de mită – infracțiune doar dacă mita este mai mică de 100 lei. Peste acest nivel se consideră investiție, donație etc.Luarea de mită – infracțiune doar pentru sume de bani în lire egiptene și nu mai puțin contravaloarea a 100.000 euro. Primirea de bunuri, indiferent de natura lor, se consideră cadou.Crimă – infracțiune doar dacă suspectul recunoaște comiterea faptei. În lipsa unui autodenunț fapta se clasează cu mențiunea „lovit de soartă”. Făptașul va da socoteală la judecata de apoi.Trafic de droguri – infracțiune doar dacă elevii care cumpără drogurile nu au buletinul sau carnetul de note la ei.Așteptăm și alte sugestii de la cititori pentru modificarea Codului Penal astfel încât Liviu Dragnea să aibă un mandat cât mai fericit, iar pușcăriile să rămână goale sub mandatul PSD!