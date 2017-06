Submarinul "Delfinul", tot ancorat la cheu. Oare n-ar fi bine să producă milioane de euro?

În reuniunea respectivă, am auzit, pentru prima dată, o expresie care mi-a atras atenția și pe care, de mai bine de două decenii, o tot aud: „Gata, am rămas fără submarin!”. La acel moment, neavând foarte multe informații, nu am înțeles exact semnificația acelor cuvinte, dar anii care au trecut au elucidat misterul. „Delfinul” își epuizase durata de viață a acumulatorilor, fără de care nu este posibilă submersiunea, iar costurile de înlocuire sunt uriașe, de ordinul milioanelor de dolari.Din acel an 1996, s-au schimbat guverne, președinți ai României, conduceri ale Ministerului Apărării și ale Forțelor Navale. S-au făcut fel de fel de calcule, socoteli peste socoteli, promisiuni și angajamente de ziceai că mâine se rezolvă problema. Uite că am ajuns în 2017, la 21 de ani distanță de acel moment, și submarinul zace, cu tot cu echipaj, la cheu. Trista sa poveste este readusă anual în prim-plan la Ziua Porților Deschise ale Forțelor Navale, când constănțeni și turiști îl pot vizita, ascultând și relatările celor care slujesc patria la bordul său. Pe buzele tuturor persistă, invariabil, întrebare: „Când se va scufunda din nou «Delfinul»?”. O întrebare la care nimeni nu știe să răspundă.Personal, la întrebarea de mai sus, aș mai adăuga încă una: Cât de util/necesar mai este acest submarin României, cât mai cântărește dotarea armatei române cu asemenea navă în actualul context politico-militar? Dacă apărarea națiunii ar depinde foarte mult de acest submarin, atunci în 21 de ani ar fi trebuit să se găsească o soluție. Dar, din ce aud, Doamne ferește de un conflict armat, că niciun super-„Delfin” nu ne-ar scăpa de belea.Cert este că, de 21 de ani, acest submarin doar cheltuie. Bani pentru echipaj, bani pentru instalații, astfel încât totul să fie funcțional. Cu excepția submersiunii, un mic „amănunt”. Nu știu cât de competitiv mai este, la ora actuală, într-o eră a tehnologiilor avansate, acest submarin, dar, dacă m-ați întreba ce aș face eu cu el, aș propune o idee, bineînțeles după ce aș consulta Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Și trebuie să recunosc că această idee mi-a venit după o deplasare la Londra.Așadar, aș transforma submarinul „Delfinul” în muzeul „Delfinul”. L-aș ancora în Portul Tomis, aș amenaja în jurul său o expoziție de echipamente, de uniforme, un magazin de suveniruri și chiar o cafenea. Pentru 5 euro, membri ai fostului echipaj ar depăna non-stop povești turiștilor. Totul pe modelul crucișătorului „Belfast”, care, după ce a servit Coroana în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost transformat în muzeu. Un muzeu pe Tamisa, care produce milioane de lire sterline, 365 de zile pe an.Sunt convins că și „Delfinul” ar genera venituri consistente, iar mare parte din acești bani i-aș direcționa către înzestrarea armatei. Cred că, în cei 21 de ani în care doar a tocat bani, „Delfinul” ar fi produs cât pentru două fregate. Și nu second hand… Acesta este un proiect care provine din mediul privat. Acum, specialiștii în apărare știu cel mai bine ce-i de făcut și cum pot să ne apere țara cu un submarin care n-a mai văzut adâncurile de 21 de ani!XXXSubmarinul „Delfinul” a fost construit în fosta URSS și predat României în anul 1985. Ceaușescu a plătit pe el nu mai puțin de 40 milioane de dolari și l-a adus în țară în mare secret, fiind recepționat fără ceremoniile specifice festivismului comunist. „Delfinul” este printre cele mai moderne submarine din Marea Neagră, Clasa Kilo, din care face parte, fiind una dintre cele mai apreciate în lumea militară.În publicațiile de specialitate, în dreptul denumirii Kilo este trecut „vânător de submarine nucleare”. Este complet învelit într-o alveolă din cauciuc, iar instalațiile sunt extrem de silențioase. În plus, are o rază de acțiune de cinci ori mai mare decât submarinele din clase similare din dotarea NATO.Capacitățile acestui submarin au fost demonstrate, cu totul întâmplător, în Golful Persic, în timpul primului război din Irak, în 1990. Flota americană a intrat în stare de alarmă, după ce niciunul dintre cele trei submarine Kilo scoase în mare de Iran nu a putut fi detectat. De atunci, clasa Kilo a fost supranumită „Black Hole” („Gaura neagră”).XXX„Delfinul” are 72,9 metri lungime, 10 lățime și este proiectat după metoda picăturii de apă alungite. Viteza de croazieră la suprafață este de 8-12 noduri, iar în imersiune, 20 de noduri (aproximativ 40 km/h).„Delfinul” dispune de un complex automatizat de lansare torpile calibru 533,4, compus din șase tuburi, toate dispuse în prova. De la bord se pot lansa șapte tipuri de torpile, printre care și torpile teleghidate prin fir tip Tiger fish, dar și torpile de viteză cu oxigen. „Delfinul” mai deține un sistem de lansare a țintelor false și un complex de rachete antiaeriene IGLA 1.La bordul „Delfinului”, echipajul poate sta 45 de zile, limitarea fiind calculată în funcție de proviziile de alimente. Din 1996, „Delfinul” stă la cheu, deoarece acumulatorii motorului sunt epuizați, iar înlocuirea lor costă în jur 20 de milioane dolari.