Sub ameninţarea boschetarilor şi drogaţilor

Stau in aceeasi zona de mult timp si, sincer sa fiu, n-am vazut nici un drogat, dubios, seringa, boshetar care sa doarma prin scara sau mai stiu eu ce tampenii spune tataie asta. Dar pot sa spun ca am vazut multi frustrati de varsta a treia care, din lipsa de ocupatie, transforma orice bere bauta in probleme cu boschetari si drogati sau orice tigara aprinsa in droguri sau etnobotanice. Sunt cateva tari pe care nu le-am vizitat prin Europa si pot sa spun ca la capitolul siguranta stam FOARTE BINE in comparatie cu altii. Asa ca, tataie, nu mai pune botul la tot ce vezi la televizor, nu-l mai vota pe Mazare, si, nu in utlimul rand, MUTAT-TE daca nu-ti convine. Sunt tineri, ce vrei sa faca, sa-l astepte pe Ceausescu sa apara la televizor asa cum faceai tu ? Sau sa scrie o poezie despre mult-iubitul nostru conducator ? Ce zici ?