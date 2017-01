Studentul de la Teologie, prins la furat va fi exmatriculat

Ionuț Picu, studentul con-stănțean de la Teologie, care a fost prins la furat nu va mai ajunge preot. Decanul Fa-cultății de Teologie și totodată, Arhiepiscop al Tomisului, IPS Teodosie, a declarat că la prima ședință de Consiliu se va propune exmatricularea acestuia deoarece nu are chemare spre meseria de preot atâta timp cât a încălcat poruncile Domnului. IPS Teodosie a mai precizat că fapta studentului este deja probată de oamenii legii și nu va aștepta un verdict al vreunei instanțe de judecată pentru că este foarte clar că tânărul nu are vocație pentru a deveni preot. În cursul zilei de joi, în jurul orei 10,00, Florinel Iță, de 33 de ani, din Constanța și Ionuț Picu, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Agigea, au fost observați de mai mulți trecători, în timp ce plonjau de la etajul superior al unui bloc din Năvodari. Din cercetări a reieșit că Florinel Iță și Ionuț Picu erau prieteni cu proprietarul apar-tamentului, Marius Du-mitrașcu. Tânărul se în-surase în urmă cu o săp-tămână, iar cei doi puseseră ochii pe banii de la nunta acestuia. Potrivit anche-tatorilor, în urmă cu câteva zile, Picu a reușit să-i sustragă cheia apartamentului proaspătului însurățel. În cursul zilei de joi, el l-a luat pe Florinel Iță și s-au dus la locuința din Năvodari a prietenului lor, știind că acesta nu se află acasă. După ce au descuiat ușa cu cheia, cei doi au intrat în apartament și au început să caute bani și lucruri de valoare. Nu au apucat să ia decât două ceasuri și un telefon mobil, moment în care au auzit o cheie în ușă. Era proprietarul apar-tamentului care, auzind zgomote, și-a dat seama că ceva nu este în regulă, a ieșit imediat din casă, a încuiat ușa și a sunat imediat la 112 anunțând că în locuință se află niște hoți. La rândul lor, cei doi tineri veniți să-și ușureze prietenul de grija banilor s-au speriat și s-au gândit să escaladeze balconul. La un moment dat, atât Iță, cât și Picu s-au dezechilibrat și au plonjat în fața blocului. Uimiți, trecătorii s-au strâns în jurul lor cu intenția de a le acorda o mână de ajutor. La scurt timp, au sosit și polițiștii care i-au încătușat. Până să ajungă la Poliție ca să dea declarații, cei doi tineri au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța deoarece au mai multe fracturi la mâini și picioare. Mai mult, este posibil ca Ionuț Picu să fie transferat în curând la un spital din București deoarece are fractură la coloană.