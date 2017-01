Studenta care şi-a omorât pruncul a fost condamnată la cinci ani de închisoare

Studenta care și-a omorât pruncul a fost condamnată la cinci ani de închisoare

Tribunalul Constanța a condamnat-o, ieri, pe Angelica Ciornei, o tânără judecată pentru că și-a ucis pruncul imediat după ce a născut, la cinci ani de închisoare cu executare. Ea a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunii de omor calificat. Apărarea a solicitat instanței de judecată achitarea tinerei susținând că lipsește unul dintre elementele constitutive ale faptei, mai precis intenția. Mai mult, avocatul a susținut că tânăra ar avea o deficiență mintală ușoară. Magistrații au respins cererea de schimbare a încadrării juridice din omor calificat în ucidere din culpă și aplicarea unei pedepse cu suspendare sub supraveghere. Tânăra va trebui să plătească și suma de 3.510 lei, reprezentând despăgubiri civile. Angelica Ciornei era studentă la Facultatea de Științe ale Naturii - Biologie din cadrul Universității Ovidius Constanța. În cursul lunii septembrie 2005, ea a avut un raport sexual cu un tânăr pe care l-a cunoscut întâmplător, în timp ce se afla într-un local în orașul Măcin, județul Tulcea. Ulterior, în primăvara lui 2006, Angelica Ciornei și-a dat seama că este însărcinată, însă nu a spus nimănui. Studenta locuia în gazdă în Constanța, într-o cameră din imobilul Rainei Ștefan. Pe 29 iunie, Angelica Ciornei se afla la Constanța pentru a efectua o săptămână de practică și se întorcea de la universitate însoțită de o colegă de facultate. Ajunsă la locuința unde era găzduită, tânăra s-a plâns că are dureri musculare la mijloc și a făcut un duș. După o perioadă de timp a intrat în baie și a stat aproape două ore. Colega de facultate a bătut de mai multe ori în ușa de la baie și a întrebat-o dacă se simte bine. La un moment dat, Angelica Ciornei i-a cerut martorei să-i aducă o geantă din cameră, pe care să o lase lângă ușă. Când a ieșit din baie, Angelica Ciornei le-a spus persoanelor aflate în curtea casei că ar fi mâncat corcodușe, justificând astfel faptul că a stat mult în baie. În realitate, Angelica Ciornei a dat naștere unui prunc de sex bărbătesc, pe care l-a spălat și l-a pus apoi cu tot cu placentă și fără a-i tăia cordonul ombilical, într-o pungă pe care a luat-o din geanta sa. A doua zi, colega de cameră, Anica Caluda, a descoperit copilul mort în timp ce încerca să ia o pernă din lada patului. A acționat cu discernământ În timpul cercetării penale, Angelica Ciornei a declarat că, după ce a născut copilul, l-a pus într-un lighean, a spălat pe jos și apoi micuțul, după care l-a pus în pungă cu tot cu placentă și fără a-i tăia cordonul ombilical. Ea a spus că micuțul nu dădea semne de viață, nu s-a mișcat și nici nu a scos sunete. Deși știa că trebuie să-i taie cordonul ombilical nu a făcut-o pentru că nu cunoștea cum să procedeze. 