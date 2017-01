Student la Academia de Poliţie, prins cu cocaină la Mamaia

Student la Academia de Poliție, prins cu cocaină la Mamaia

Un student de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în stațiunea Mamaia cu un gram de cocaină asupra sa. Tânărul de 21 de ani a fost depistat în urma unei acțiuni organizate, vineri noaptea, în zona unui hotel din stațiunea Mamaia. Oamenii legii au depistat trei persoane. Printre ele, se afla și Eduard Marius Popescu de 21 ani, din București, student la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza". Tânărul a fost repartizat să efectueze stagiul de practică la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța. El era însoțit de Ranko Cristian C., de 18 ani, din București, fără ocupație și Raluca Alina C., de 19 ani, din Focșani, jud. Vrancea, studentă. Eduard Marius P. avea asupra sa aproximativ un gram de substanță de culoare albă, care a reacționat pozitiv la testul de cocaină. La controlul efectuat ulterior, într-un hotel din stațiunea Mamaia, în bagajele lui Eduard-Marius P., au fost găsite două pliculețe de plastic conținând aproximativ 1,5 grame de canabis pregătit pentru consum. Cei trei suspecți au fost conduși la Spitalul Județean Constanța, unde, după recoltarea probelor biologice, s-a constatat că tinerii consumaseră droguri. Pe numele lui Eduard-Marius P. a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri în vederea consumului propriu, iar în urma prezentării cazului Serviciului Teritorial Constanța al DIICOT s-a dispus cercetarea acestuia în stare de libertate.