Strigătul de disperare al militarului român: "Suntem UMILIŢI şi FRUSTRAŢI. De ce sunteţi ORBI şi SURZI?"

Strigătul de disperare al militarului român: "Suntem UMILIȚI și FRUSTRAȚI. De ce sunteți ORBI și SURZI?"

Militarii profesioniști au ajuns, încet dar sigur, la periferia sistemului public de salarizare. Fără organizații sau asociații de tip sindical care să-i reprezinte oficial și să-i apere în raport cu instituțiile statului, soldatul român a ajuns să ciugulească firimiturile scăpate de la gura celorlalte categorii bugetare. Întotdeauna au primit ce a mai rămas de la alții. Asta dacă a mai rămas ceva. Dacă nu, militarul e disciplinat și trebuie să tacă. Sub puterea regulamentelor militare, nu are voie să se vaite, nu are voie să vorbească, nu are voie să aibă probleme.Din păcate, paharul răbdării s-a cam umplut!Iar în acest sens, grăitor este mesajul unui caporal, care a ales să-și strige durere, mesaj în care se regăsesc toți militarii profesioniști. Mesajul a fost postat pe facebook, pe grupul Liga Militarilor Profesioniști.„DE CE ? Valorile societății DEMOCRATICE sunt considerate „LIBERALE“, dar o armată responsabilă să apere aceste valori liberale este o instituție „CONSERVATOARE“, DE CE ???Suntem UMILIȚI și FRUSTRAȚI de drepturile elementare pe care, oriunde în lume, societatea le compensează privațiunile acceptate până la sacrificiul suprem, fără a le pune la îndoială valoarea lor pentru țară.DE CE decidenții militari sunt ORBI și SURZI la starea precară în care a ajuns moralul militarilor profesionisti, și încă se mai îmbată cu apa rece a patriotismului și onoarei de care doar militarii mai sunt responsabili?Este inadmisibil să fim tratați în felul ăsta. Suntem total nemulțumiți. Nu mă așteptam să fim tratați atât de rău. O lipsă de transparență totală, o lipsă de interes. Poate cei care ne conduc și trebuie sa ne apere drepturile ar trebui să se dezmeticească și să facă ceva pentru această categorie de militari până nu este prea târziu. Suntem o forță disciplinată pe care nu o constientizează cei care ne conduc, dar de acum ar fi cazul să ne trezim, și noi și ei. Nu mai trebuie să ne lăsăm umiliți de nimeni. Acum, mai mult ca niciodată, trebui să fim uniți și hotărâți. Cel ce spune că e imposibil nu ar trebui să-l împiedice pe cel ce nu crede așa ceva.”