Străzile din judeţ, împânzite de poliţişti! Zeci de amenzi şi permise suspendate

Străzile din județ, împânzite de polițiști! Zeci de amenzi și permise suspendate

În week-end-ul ce tocmai s-a încheiat, Polițiștii Serviciului Rutier, împreună cu cei din cadrul Biroului Rutier Constanța, Biroului Rutier Mangalia și Formațiunii Rutiere Cernavodă, au ieșit la vânătoare de șoferi certați cu normele rutiere.Oamenii legii au organizat și desfășurat o acțiune pe linia disciplinării conducătorilor auto care s-au aflat sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, ocazie cu care au tras pe dreapta zeci de șoferi. Neregulile nu au fost deloc puține, drept urmare au fost constatate trei infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice și aplicate 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 26.460 lei. De asemenea, au fost reținute 22 de premise de circulație pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.Spre exemplu, în noaptea de 19 februarie, un șofer în vârstă de 34 de ani, din Hârșova, a condus un autoturism, pe strada Vadului, din localitate, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În aceeași noapte, un alt șofer, în vârstă de 30 de ani, din Cernavodă, a condus un autovehicul, pe strada Canalului, din localitate, aflându-se tot sub aburii alcoolului. Pentru faptele lor, cei doi s-au ales cu dosare penale.Un alt șofer, din Medgidia de această dată, este cercetat penal, după ce a fost depistat, pe strada Triumfului, din localitate, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, având dreptul de a conduce autovehicule suspendat. De asemenea, acesta va trebui să dea explicații și pentru faptul că nu a oprit atunci când polițiștii l-au somat să tragă pe dreapta.