Străzi cu prioritate... înfundate şi marcaje rutiere ascunse după copaci!

Haos în trafic, la Constanța

Străzi cu prioritate... înfundate și marcaje rutiere ascunse după copaci!

Se pot spune multe despre Constanța, dar nu faptul că te poți plictisi în acest oraș. Tot timpul, constănțenii descoperă noi lucruri, unele mai surprinzătoare decât altele.La începutul acestui an, polițistul Marian Godină aducea în atenție, în stilul său caracteristic, că „la Brașov s-a născut prima stradă din lume cu drum înfundat, care are calitatea de drum cu prioritate”, iar traficul în zonă a fost dat peste cap.Constanța a preluat „cu succes” modelul brașovean la intersecția străzilor Petru Vulcan și Radu Calomfirescu. Aici, timp de peste un an a fost un adevărat haos. Un cetățean care locuiește în zonă s-a săturat să dea telefoane, să facă adrese și să explice administrației locale non-sensul creat în această intersecție.„Radu Calomfirescu este o stradă cu prioritate, care se înfundă în câțiva zeci de metri, într-o parcare. Deși am prioritate pe acest drum, eu mereu opresc la intersecția cu Petru Vulcan, pentru că mulți șoferi nu văd semnul STOP și nici măcar nu încetinesc. Prevenția o fac în primul rând pentru mine și mă feresc de alții care trec, fără nicio vină, crezând că au prioritate”, a precizat Nicu Badea.Noul proiect este pe drumContactați de jurnaliștii „Cuget Liber” pentru a explica situația bizară, reprezentanții administrației locale și-au amintit despre ce este vorba și situația nu le este străină. În acest sens, este și un proiect pregătit, care, după câteva luni de zăcut într-un birou din primărie, este gata să meargă spre Poliția Rutieră.Întrebați cum a fost posibil ca o stradă cu prioritate să se înfunde într-o parcare și să aibă un marcaj rutier pentru semnul „Stop”, în timp ce autoturismele care circulau pe strada Petru Vulcan nici măcar nu cedau trecerea pentru că șoferii nici nu știau că trebuie să oprească, reprezentanții Primăriei Constanța au oferit un răspuns clasic: socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.„Această situație durează de un an și jumătate. Așa s-a făcut proiectul de către proiectant, a fost și avizat de către Poliție, dar între timp s-a constat că nu este bun. Suntem în procedură, s-a trimis o adresă și am făcut un proiect, care trebuie să ajungă la Poliția Rutieră, să se facă modificările în zonă. Legat de marcaje, au rămas cele vechi și acum urmează ca marcajele să fie reînnoite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Pătruțoiu, șef Serviciu Drumuri și Iluminat Public din cadrul Primăriei Constanța.Semnele rutiere, în pomAcelași constănțean a atras atenția și asupra semnelor rutiere care au devenit invizibile din cauza vegetației crescute. Semne precum „Stop” sau „Cedează Trecerea” abia pot fi observate de șoferii care circulă în zona Victoria din municipiul Constanța.„În urmă cu patru zile, am sunat la 112, pentru a preveni accidente într-o intersecție din municipiu, din cauza vegetației crescute care acoperă semnele rutiere. Mi s-a spus să sun la Poliția Locală. După două zile de apeluri, cineva de la Poliția Locală mi-a răspuns și mi-a spus că ei nu pot rezolva nimic și că trebuie să sun la Gospodărire Comunală. A fost prima dată când am auzit de acest serviciu, însă mi se pare aberant, nu stau să sun și să fiu redirecționat de zece ori pentru a fi rezolvată o problemă. Nimeni nu a vrut să mă asculte și să facă o prevenție. Nu sunt nebun, locuiesc în zonă și știu câte mașini trec prin această intersecție fără să oprească”, a mai adăugat Nicu Badea.Toaletările se fac primăvara și toamnaGeorge Coman, reprezentantul Primăriei Constanța care are în grijă igiena publică și spațiile verzi, a explicat că, în această perioadă, se intervine în mai multe zone ale municipiului, dar că toaletările se fac înainte și după sezonul estival. De asemenea, acesta a precizat că toaletările copacilor se fac și la sesizările constănțenilor.„Chiar ieri am intervenit în această zonă, pe baza unei sesizări primite și urmează să intervenim și în alte intersecții. De ce nu le-am făcut până acum? Dacă le fac în iarnă, nu se vede nimic. Pe măsură ce intră în vegetație și atârnă crengile, ajung să deranjeze. Prefer să fac aceste lucrări înainte de începerea sezonului estival. Până acum am intervenit, dar este imposibil să iei fiecare intersecție din oraș. Am avut o listă de la Confort Urban, firma care administrează trama stradală, însă țin cont și de cererile care apar pe parcurs”, a precizat șeful Serviciului de Igienă Publică și Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța.