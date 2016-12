Stop drogurilor la volan!

1

Sa fie ridicat putoiul care vinde etnobotanice ascunse in masina, in Inel 2- Marinaru. S-a incalzit, e mai activ, vinde printre copii, e un golan mic de inaltime, blond, tuns scurt, tatuat pe gat si pe mana, conduce fara permis, a facut un accident si a fugit, face raliu cu un Hyundai negru in trei usi, vechi, printre blocuri. Vinde de fata cu rudele lui din cartier. Face cineva, ceva ? Ne-a disperat acest gunoi !