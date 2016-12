Stila Goşu, Petrică Tomescu şi Ionuţ Vanghelici, audiaţi de judecători

Stila Goșu, Petrică Tomescu și Ionuț Vanghelici, audiați de judecători

Magistrații de la Jude cătoria Constanța au demarat audierile în dosarul în care, printre alții, au calitatea de inculpați Stila Goșu, Petrică Tomescu și Ionuț Vanghelici. Ei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și loviri și alte violențe. Mitică și Stila Goșu, Petrică Tomescu, Ionuț Vanghelici, Vasilică Coșman și Daniel Zorică au negat toate acuzațiile care le-au fost aduse prin rechizitoriu. Mai mult decât atât, se pare că nici măcar victima nu era „convinsă” că varianta procurorilor este cea corectă (?!). Doru Ilie părea să nu-și mai aducă aminte de cum au decurs ostilitățile în noaptea respectivă. El a spus, la început, că nu a văzut cine l-a lovit, pentru că-și ferea capul cu mâinile, iar în nici zece minute, Ilie a revenit asupra declarației și a afirmat că, „printre mâini, l-ar fi văzut pe Tomescu lovind” într-o parte și-ntr-alta. De altfel, au existat mai multe aspecte asupra cărora victima a avut variante care nu au coincis cu cele reținute în rechi-zitoriu de către procurori. Pe de altă parte, Vanghelici, Coșman, Tomescu și Zorică au negat că ar fi fost prezenți măcar în apropierea locului unde au avut loc faptele de care sunt acuzați, prezentând alibiuri în acest sens. Mai mult, Petrică Tomescu a spus: „apreciez că recunoașterea din grup a fost nelegală pentru că, alături de mine au fost persoane cu statură atletică, de circa 28 de ani, iar eu am 40 de ani și părul alb“. În plus, Tomescu a adăugat că este posibil ca părții vătămate să i se fi „sugerat“ să-l identifice pe el ca fiind unul dintre atacatori, dat fiind că o altă metodă de recunoaștere a fost cea după fotografia din buletin. „Fotografia respectivă a fost făcută în 2002 sau 2003, dată la care arătam mult diferit față de acum, eram mai slab cu 14 kg“, a adăugat inculpatul. Stila și Mitică Goșu au fost singurii care au recunoscut că s-au întâlnit cu Doru Ilie în seara respectivă. Dar, chiar și așa, ei au negat că l-ar fi agresat în vreun fel și au precizat că, de fapt, Ilie a fost cel care sunase și fixase locul de întâlnire. Ulterior, Stila Goșu a relatat că Doru Ilie și-a dat seama că-l cunoștea, pentru că lucrase la firma lui, moment în care ar fi încetat ostilitățile. Mai mult, sumele de bani solicitate de la Aurel Coman reprezintă datorii pe care firma administrată de acesta le avea către societatea unde Goșu are funcția de consultant. În ceea ce-l privește pe Aurel Coman, judecătorii au respins cererea acestuia de a fi audiat fără a fi prezent fizic în sala de judecată, și au acordat un nou termen de judecată, 18 septembrie. Potrivit anchetatorilor, prima dintre faptele pentru care au fost trimiși în judecată inculpații s-a petrecut în seara de 3 decembrie 2008, în jurul orei 19, când suspecții l-ar fi împiedicat pe Doru Ionel Ilie să părăsească zona Bingo, de la Casa de Cultură. În plus, procurorii spun că cei șase l-ar fi forțat pe Ilie să intre într-un Mercedes, cu care l-au dus în barul „Vânătorul“, din Constanța, iar, în răstimp, Doru Ilie ar fi primit mai multe lovituri din partea celor șase. Motivul pentru care Ilie ar fi „beneficiat” de acest tratament, după cum se arată în actul de inculpare, este că era angajatul lui Aurel Coman. La rândul său, Coman ar fi fost șantajat de Stila Goșu, care i-a solicitat suma de 123.000 de lei și, respectiv, 35.570 de lei. Problema este că scenariul prezentat de procurori a suferit, deja, modificări semnificative în instanță, cei șase acuzați susținând cu totul altceva decât ceea ce s-a reținut în rechizitoriu.