Stelian Fuia, urmărit penal de către procurorii DNA

http://www.facebook.com/StelianFUIA STELIAN FUIA: Dragi prieteni, probabil ca stirile de astazi au ajuns si la voi. Cu surprindere am vazut ca un dosar din 2005, inchis in 2012, a fost redeschis si nu stiu pe ce noi elemente... dar vom vedea in perioada urmatoare ce noi elemente are DNA. Oricine dorea sa aprofundeze acest dosar, putea sa verifice la Ministerul Finantelor Publice si ar fi aflat ca acele active sunt si in momentul actual in domeniul public al statului si in administrarea SCDPMA Fundulea, deci la peste 8 ani de la executie... Eu am atacat actul de executie in justitie iar aceste active au ramas in domeniul public si in administrarea SCDPMA. Va atasez documentul de la MFP, primit chiar astazi! http://www.slideshare.net/StelianFUIA/mfp-raspuns