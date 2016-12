Stareţul Macarie de la 23 August: „Vreau să mă faci curva ta!”

10

RUSINE celor care mai zic ca red in Dumnezeu

nimic nu este adevarat. eu nu mergeam la biserica am 27 de ani in anul 24 am fost luat de parinti ca au auzit de un parinte la 23 august, noi locuim in constanta. in am ajuns acolo am vazut un cort militar si o rulota auto care servea ca dormitor pt parintele, vreau sa va spun ca am ramas surprin de el ce ravana si cat slujea , de atunci eu am inceput sa il cunosc pe Dumnezeu , acest om ma ajutat, a venit si la noi acasa decateva ori si la magazin si nea facut sfestani era ca un prieten de familie. eu nu cred nimic. ar trebui sa nu credem tot ce se vede la tv mai ales cei care ziceti ca aveti credinta UNDE VA ESTE CREDINTA ?????