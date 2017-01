Starea copilului care a căzut de la balconul unei vile din Costineşti este stabilă

Starea copilului care a căzut de la balconul unei vile din Costinești este stabilă

Băiețelul care a căzut de la aproape cinci metri de pe mansarda unei vile din Costinești se află sub supravegherea atentă a medicilor de la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. În cursul serii de miercuri, un minor din Miercurea Ciuc, care se afla pe terasa mansardei unei vile din Costinești, a căzut în gol de la aproximativ cinci metri, direct pe dalele de ciment din curtea locuinței, după ce o bucată de lemn a balustradei s-a desprins. El a fost transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Directorul general al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Ioan Tiberiu Tofolean, a declarat că minorul are un traumatism cranio-cerebral, este conștient, starea lui fiind deocamdată stabilă. El a precizat că micuțul va fi ținut sub observație medicală până se va afla în afara oricărui pericol. Din cercetări a reieșit că băiețelul în vârstă de trei ani venise la mare împreună cu Elisaveta Onordi, în vârstă de 55 de ani, din localitatea harghiteană Siculeni, la care se afla în plasament maternal. Oamenii legii susțin că minorul a căzut de la acea înălțime deoarece a fost lăsat nesupravegheat de asistentul maternal. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, subinspector Radu Croitoru, pe numele asistentului maternal a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să fie sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, care va stabili dacă femeia își va pierde atestatul.