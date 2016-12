Stăncescu a comis jaful de la Cafe Cafe pentru că nu-şi primise salariul

Potrivit lui Ion Costin, complice în comiterea tâlhăriei,

Stăncescu a comis jaful de la Cafe Cafe pentru că nu-și primise salariul

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au demarat cercetările judecătorești în dosarul jafului de la restaurantul Cafe Cafe, care s-a soldat cu moartea paznicului localului, Marin Lixăndroiu, de 72 de ani. Partea civilă, Zamfira Lixăndroiu, soția paznicului decedat, a adus, ieri, la cunoștința instanței, prin avocatul care o reprezintă, că își modifică pretențiile morale pe care le are de la inculpați de la suma de 50.000 de lei, cât precizase la termenul anterior, la 50.000 de euro. De asemenea, dintre cei patru inculpați trimiși în judecată, respectiv Cezar Virgil Stăncescu, de 22 de ani, Laurențiu Bogdan Târziu, de 23 de ani, Ion Costin, de 19 ani, și Onsel Isleam, doar Ion Costin a fost de acord să fie audiat de magistrații de la Tribunal, restul spunând că își mențin declarațiile date anterior. Dintre cei patru, Cezar Virgil Stăncescu, acuzat de tâlhărie urmată de moartea victimei, și Ion Costin de complicitate la tâlhărie urmată de moartea victimei, se află în arest, pe când Laurențiu Bogdan Târziu, judecat pentru tăinuire, și Onsel Isleam, pentru favorizarea infractorului, se află în libertate. Ion Costin a declarat, ieri, judecătorilor de la Tribunal că nu i-a promis lui Stăncescu niciodată că-l va ajuta. „Cu patru zile înainte de producerea evenimentului, am avut o discuție cu Cezar Stăncescu, în care acesta m-a întrebat dacă îl voi ajuta să pătrundă în sediul de la Cafe Cafe, pentru a sustrage bani, pentru că știam că nu fusese plătit pentru perioada lucrată” - a declarat Ion Costin. Neștiind toate detaliile, el ar fi spus, atunci: „Bine”, dar când, ulterior, Stăncescu i-ar fi spus că la local vor găsi un paznic, care e „inofensiv”, dar că dacă face probleme „îl leagă”, băiatul povestește că ar fi dat înapoi și i-ar fi spus lui Stăn-cescu că nu vrea să-l mai ajute. „Pe la patru dimineața (n.r. - în ziua de 31 mai), Stăncescu m-a sunat și mi-a spus să mă deplasez cu o mașină, să-l iau. Inițial am fost în zona IBIS, dar nu l-am găsit. L-am sunat și am mers mai departe, până în portul Tomis. De acolo l-am luat pe Stăncescu, împreună cu toate bunurile. Nu am știut că l-a bătut pe paznic. Când am ajuns în port, știam că inculpatul a jefuit localul Cafe Cafe, nicidecum că l-a bătut pe paznic. După ce l-am ajutat să transporte bunurile, Stăncescu Cezar ne-a dat și nouă o parte din bani, după aceea ne-am despărțit. Nu ne-am mai întâlnit decât la sediul Poliției, unde am aflat ce se întâmplase de fapt” - a mai declarat Ion Costin. Ion Costin a spus că pe Stăncescu nu-l cunoștea decât de câteva luni de zile și că îl știa ca pe un băiat liniștit, nicidecum ca unul violent. Procesul va continua cu audierile de martori. Amintim că jaful a avut loc la data de 31 mai, în jurul orei 7, când paznicul restaurantului Cafe Cafe a fost găsit plin de sânge de un coleg. Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar medicii au băgat-o direct în sala de operație deoarece avea mai multe lovituri la cap. Oamenii legii s-au deplasat la restaurantul Cafe Cafe și au constatat că este vorba despre o tâlhărie. Din cercetări a reieșit că mai mulți indivizi necunoscuți au intrat în local și l-au luat la bătaie pe paznic până l-au lăsat într-o baltă de sânge. A fost furată casa de valori în care se aflau vânzările din week-end, aproximativ 20.000 de lei, și două laptopuri. Polițiștii au reușit în timp record să-i identifice și să-i prindă pe autorii jafului de la restaurantul Cafe Cafe situat în centrul Constanței. La numai 24 de ore de la comiterea infracțiunii, Cezar Virgil Stăncescu, de 22 de ani, Laurențiu Bogdan Târziu, de 23 de ani, și Ion Costin, de 19 ani, au fost reținuți, iar apoi arestați. Târziu a fost, ulterior, lăsat în libertate. În urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că principalul suspect de comiterea faptei este Cezar Virgil Stăncescu, un fost angajat care a lucrat la restaurantul respectiv, dar fusese dat afară din cauza unor probleme la locul de muncă. Oamenii legii susțin că la săvârșirea infracțiunii, împreună cu Stăncescu au mai participat Laurențiu Bogdan Târziu și Ion Costin care l-au ajutat să fugă cu autoturismul și să transporte casa de valori. După ce au luat banii, cei trei au aruncat caseta metalică în Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari. În urma perchezițiilor, anchetatorii au reușit să recupereze cele două laptopuri și suma de 14.000 de lei.