SRI: Atacul cibernetic de la MAE a vizat anumiţi angajaţi

Raman cu impresia ca iar am fost prinsi cu ,,pantalonii in vine ,, .Nu se poate publica un algoritm de proceduri in aceste situatii ...? Macar un ...,,scoateti imediat calculatoarele din priza,,......??! N-avem proceduri de actiune cand scapa un animal salbatic intr-o localitate...n-avem proceduri cand cade un copil intr-o fantana cu diametrul mic... cred ca pe undeva se traieste un ,,,dolce farniente ,,..pe bani publici...poate aici la IT sa ne trezim si sa facem ceva...!