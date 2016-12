Spitalul Universitar, anunţ despre starea de sănătate a Elenei Băsescu, după accident

Spitalul Universitar, anunț despre starea de sănătate a Elenei Băsescu, după accident

Ştire online publicată Marţi, 30 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Băsescu nu are probleme medicale în urma accidentului de circulație în care a fost implicată."Pacienta a fost victima unui accident rutier, conducand un autovehicul, din Piata Charles de Gaulles. A fost adusa de catre SMURD , respectandu-se toate protocoalele in vigoare. In urma investigatiilor nu au fost decelate elemente patologice. Pacienta nu prezinta probleme de evolutie a sarcinii", anunță Spitalul Universitar.