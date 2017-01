Spitalul Judeţean are nevoie de o sută de milioane de lei

În acest an

Spitalul Județean are nevoie de o sută de milioane de lei

Casa Județeană de Asigurări de Sănă-tate Constanța a solicitat managerilor de spitale estimarea de buget pentru acest an. În total, unitățile medicale cu paturi din Constanța au solicitat 53 de miliarde de euro, după cum a declarat dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS. „Vom negocia tariful pe spitalizarea de zi și pe spitalizarea în cazuri cronice. Vom duce tariful spre maxim, pentru că au crescut salariile, dar și prețurile utilităților“, a explicat dr. Mocanu. Spitalul Județean Constanța a solicitat o sută de milioane de lei pentru acest an. Unitatea medicală are, în medie, 65.000 de internări pe an. Managerii spitalelor din Medgidia au solicitat 19, 2 milioane de lei. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare din Eforie Sud are nevoie de 7,4 milioane de lei, iar unitățile medicale cu paturi din Hârșova și Cernavodă de 4,2 milioane. Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a solicitat pentru acest an 12 milioane de lei. „Suma este minimă. Este posibil să fie nevoie de suplimentări pentru că în timpul sezonului estival este foarte aglomerat“, a precizat Mocanu. Spitalul de Pneumoftiziologie Agigea a solicitat 8,5 milioane, iar Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare 9 miliarde. Managerul Centrului de Sănătate Băneasa a cerut 2 milioane de lei.