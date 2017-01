„Spiritul marinăresc s-a cam tocit“

Cercul Militar a găzduit ieri conferința de presă a Consiliului Director al Ligii Navale Române - Filiala Constanța (LNR), în cadrul căreia președintele filialei locale a Ligii, contraamiral (r) dr. ing. Corneliu Cristescu, a anunțat organizarea unei serii de manifestări premergătoare celebrării Zilei Marinei, la 15 august. Până de Sfânta Maria, Liga va pune la cale lansări de carte, reuniuni ale ziariștilor publicațiilor cu tematică marină, întâlnirea anuală cu veteranii de război din marină, o masă rotundă pe tema învățământului superior de marină, plus Cupa Ziua Marinei la iahting. Respectivele evenimente au fost reunite de Ligă sub titulatura „Luna spiritualității marinărești“, însă se pare că tocmai acest lucru - spiritualitatea marinărească - lipsește, în aceste vremuri, în rândul celor care au avut legături cu viața pe mare. „Din păcate, la ora actuală, nu ne mai putem baza decât pe Administrația Porturilor Maritime Constanța și pe Cornel Idu, un fost elev al nostru, care sponsorizează aceste manifestări“, după cum a declarat dezamăgit contraamiralul Cristescu, arătând că, după 1990, mulți dintre partenerii LNR în organizarea tradiționalei Zi a Marinei s-au pierdut pe drum. Cum se face că, din toți foștii „lupi de mare”, unii ajunși președinți, importanți oameni în stat sau potenți oameni de afaceri, nimeni nu se gândește la mediul marinăresc în care s-au format? „Asta este o rană deschisă, pe care ați scormonit-o acum. Sunt foarte mulți absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior care au ajuns sus ori au foarte mulți bani, dar în care, din nefericire, spiritul militar, spiritul marinăresc s-a cam tocit“, și-a vărsat năduful viceamiralul (r) ing. Ilie Ștefan. Președintele filialei constănțene a Ligii a completat: „Poate mai țineți minte, în urmă cu câțiva ani, când a fost nevoie de reparații capitale la bricul «Mircea»… Navă pe care mai toți absolvenții de învățământ superior de marină și-au făcut ucenicia. Ei bine, nimeni, în afară de elevii de atunci ai Academiei sau Școlii de Maiștri, nu s-a grăbit să doneze ceva pentru reparația bricului. Ba, am primit donații din partea unor persoane din țară, fără nici o legătură cu marea. Unii ne-au spus chiar, atunci când i-am rugat să sponsorizeze unele din activitățile noastre: «Ați ajuns niște cerșetori!»“. Trecând peste aceste triste certitudini, Liga Navală Română - filiala Constanța propune, mâine, 18 iulie, o triplă lansare de carte. Editura Muzeului Marinei Române lansează primele trei volume cu tematică marină, semnate de cpt. cdor. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, muzeograf drd. Andreea Atanasiu - Găvan și muzeograf Andrei Vochițu. Două zile mai târziu, la Cercul Militar se va desfășura conferința națională a redacțiilor publicațiilor cu tematică marină, iar sâmbătă, la Palazu Mare, va avea loc întâlnirea anuală a veteranilor de război din Marina Militară și Civilă. Pe 4 august, se sărbătorește ziua Ligii Navale Ro-mâne, iar pe 9 august, LNR va organiza masa rotundă pe tema Învățământului Superior de Marină, la care vor participa personalități în domeniu și factori de decizie. 