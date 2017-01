Spectacol dedicat poliţiştilor detaşaţi pe litoral

Spectacol dedicat polițiștilor detașați pe litoral

Sâmbătă seară, polițiștii se dau în spectacol. Pe bune. Cu începere de la ora 19,30, la hotelul Palm Beach, din stațiunea Mamaia, se va desfășura Litoral Romanian Police, spectacol dedicat polițiștilor detașați pe litoral în acest sezon estival. Reprezentația, care va cuprinde momente muzicale și prezentări de modă, are ca scop evadarea din cotidian a forțelor de poliție și va fi prezentat de Aurelian Temișan și Cristina Cosma. „Prima incursiune în lumea modei se face prin prezentarea colecției Litoral Romanian Police, creată special pentru acest eveniment. Șapte modele și două polițiste, având coregrafia inspirată din activitățile zilnice ale Poliției, încheie prezentarea împărțind în public materiale de prevenire pe campanii inițiate de Poliția Română”, a declarat inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Urmează un recital susținut de Aurelian Temișan, după care modelele revin în scenă cu o nouă prezentare - Marcela Cuzic. Al doilea moment artistic va fi susținut de formația Todomondo. Ultima prezentare, „Tablou de vară”, este considerată a fi surpriza serii. Daniel și The Black Scorpion vor cânta la închiderea spectacolului, după care este programat un foc de artificii.Sâmbătă seară, polițiștii se dau în spectacol. Pe bune. Cu începere de la ora 19,30, la hotelul Palm Beach, din stațiunea Mamaia, se va desfășura Litoral Romanian Police, spectacol dedicat polițiștilor detașați pe litoral în acest sezon estival. Reprezentația, care va cuprinde momente muzicale și prezentări de modă, are ca scop evadarea din cotidian a forțelor de poliție și va fi prezentat de Aurelian Temișan și Cristina Cosma. „Prima incursiune în lumea modei se face prin prezentarea colecției Litoral Romanian Police, creată special pentru acest eveniment. Șapte modele și două polițiste, având coregrafia inspirată din activitățile zilnice ale Poliției, încheie prezentarea împărțind în public materiale de prevenire pe campanii inițiate de Poliția Română”, a declarat inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Urmează un recital susținut de Aurelian Temișan, după care modelele revin în scenă cu o nouă prezentare - Marcela Cuzic. Al doilea moment artistic va fi susținut de formația Todomondo. Ultima prezentare, „Tablou de vară”, este considerată a fi surpriza serii. Daniel și The Black Scorpion vor cânta la închiderea spectacolului, după care este programat un foc de artificii.