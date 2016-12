Spargerile de autoturisme, între neglijenţa constănţenilor şi ingeniozitatea hoţilor

7

Hai pe bune ?! Daca furturile si talhariile sunt din cauza neglijentei si tupeului hotilor,inseamna ca trebuie schimbat ceva. Adica,politia impotenta si justitia bagatoare de incomozi politici la bulau sa fie pe locul doi,iar noi sa avem dreptul la autoaparare cu arma in mana,sa avem voie sa tragem in plin in hoti,talhari,violatori,fara sa fim acuzati de nimic,dupa analiza corecta a actului de autoaparare. Ar fi OK in zilele noastre! Pe bune,sute de locuri din penitenciar ar fi disponibile,cel putin un million ar crapa si ar fi mai putini delicventi,ca le-at fi frica de societatea civila. Eu zic ca maentinerea infractorilor in societate este benefica liderilor,ca sa fie protejati de atentia societatii asupra lor.