SPARGERI LA EFORIE ȘI COSTINEȘTI. HOȚII FURAU TOT CE LE IEȘEA ÎN CALE

Indivizii furau din locuințe și unități de cazare cam tot ce le cădea în mână. Polițiștii din cadrul Direcției Operațiuni Speciale i-au prins in flagrant pe bărbați, toți cu domiciliul in comuna Cumpăna. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. In cauza se fac cercetări pentru constituire de grup infracțional organizat și furt calificatAnchetatorii au reusit sa probeze șapte fapte, cinci în Costinești și două în Eforie. Prejudiciul în valoare de aproximativ 15.000 lei a fost recuperat in proportie 95%.UPDATE / Furau în special ceasuri, tablete, telefoane și scule electrice.UPDATE / În total sunt 5 suspecți. Cei trei prinși în flagrant au fost reținuți, alți 2 fiind căutați.UPDATE / Ulterior, cu ajutorul mascaților au fost făcute 12 percheziții la domiciliile suspecților.