Spălare de bani în portul Constanţa. Două nave au fost reţinute

Spălare de bani în portul Constanța. Două nave au fost reținute

O amplă afacere ilegală, prin care mai mulți cetățeni egipteni înșelau statul român și spălau bani în portul Constanța, a ajuns în atenția autorităților. Două nave, cât și marfa cu care erau încărcate, au fost indisponibilizate de oamenii legii până la sfârșitul anchetei.O grupare infracțională, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, care acționa în portul Constanța, a ajuns în atenția oamenilor legii din Constanța. În ultima lună, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și cu suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă, au documentat activitatea infracțională a grupului respectiv: adică a opt cetățeni egipteni, un sirian, un irakian și un român, dar și a opt firme, din România și Egipt.„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că gruparea infracțională desfășura operațiuni comerciale cu material lemnos, prin folosirea de acte nereale față de autoritatea vamală, având ca scop transportarea, cu ajutorul a două nave, a unor cantități mari de cherestea din portul Constanța în orașul Damietta, din Egipt, obținându-se astfel un câștig substanțial”, a precizat Marius Niculescu, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă.Potrivit unor surse apropiate anchetei, suspecții treceau în acte cantități mai mici decât cele trimise la export, cât și o valoare mai mică a mărfii.Anchetatorii au întocmit două dosare penale, vizând exporturile realizate cu două nave: „Joy Brothers”, sub pavilion Belize, și „IMA”, sub pavilion Republica Moldova.„De asemenea, cu acordul comandanților celor două nave, se pare că persoanele implicate în cele două dosare penale încărcau marfă peste nivelul de siguranță al navei, ceea ce punea în pericol siguranța navigației și pierderea unei părți din încărcătură, pe o mare agitată”, au adăugat anchetatorii.Pe numele suspecților și a firmelor implicate a fost începută urmărirea penală pentru mai multe infracțiuni: evaziune fiscală, spălare de bani, folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, omisiunea în tot sau în parte a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat și plasarea pe o navă a unei încărcături de natură să pună în pericol siguranța navigației. Cele două nave au fost indisponibilizate, până la finalizarea cercetărilor, iar marfa, cherestea și tractoare, a fost confiscată.