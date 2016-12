Spaima şoselelor - şoferii care ucid şi fug. Poliţia e fermă: "Nu scapă nimeni. Am prins toţi fugarii"

Spaima șoselelor - șoferii care ucid și fug. Poliția e fermă: "Nu scapă nimeni. Am prins toți fugarii"

Constanța este pe primul loc într-un top al județelor din țară în ceea ce privește numărul de arestări după ce șoferii au fugit de la locul accidentului sau au săvârșit un concurs de infracțiuni. Constanța este în top și datorită fermității cu care se acționează în cazul accidentelor cu autor necunoscut, aici fiind făcute aproximativ 35 de arestări pe an, față de alte județe în care se efectuează 3-4 arestări pe an. Deși nu există accident la care să nu fie găsit autorul, în trecut prinderea celor care încălcau legea nu era atât de facilă.„Când găseam o peliculă de vopsea, eram cei mai fericiți“Au fost timpuri în care polițiștii nu aveau la dispoziție tehnica din prezent și erau nevoiți să depună un efort considerabil pentru a-i aduce în fața legii pe cei care fugeau. „În anii ‘90 nu prea aveam multe posibilități tehnice. Nu aveam calculatoare, majoritatea autoturismelor erau Dacii. Găseam câte un fragment de far sau stop, ajungeam la concluzia că este Dacie. Trebuia să căutăm din sute de mii de Dacii, dar când găseam câte o peliculă de vopsea, eram cei mai fericiți, pentru că aveam un element de legătură. Odată cu informatizarea, ne-au crescut foarte mult posibilitățile de a cerceta accidentele cu autor necunoscut. La fel și în ceea ce privește apariția camerelor video”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisar șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Rutier Constanța.„Autorii sunt găsițiîn proporție de 100%“Odată cu trecerea anilor, munca polițiștilor a fost ușurată consistent de tehnologie. Spre exemplu, acum agenții se pot folosi de camerele de supraveghere, pentru prinderea celor care încalcă legea. „Noi apelăm foarte des la camerele de supraveghere, amplasate la diverse firme. De altfel, avem și o situație a lor, pe unde sunt ele amplasate. În ziua de astăzi, mijloacele tehnice ne ajută foarte mult și, de ce să nu recunoaștem, ne ușu-rează munca. În ciuda faptului că ne-a ușurat munca și chiar dacă autorii sunt găsiți în proporție de 100%, avem foarte des șoferi care părăsesc locul accidentului”, a mai precizat Constantin Dancu.Șoferii nu se prezintă la Poliție din credulitateOamenii legii le recomandă tuturor celor care sunt implicați în accidente de circulație, chiar dacă apreciază că victima nu are nimic, după ce au lovit-o cu mașina sau doar au atins-o, să se prezinte de îndată la Poliție. Chiar și în cazul în care victima fuge de la locul accidentului, așa cum s-a mai întâmplat, șoferii trebuie să vină și să spună ce s-a petrecut. „Avem și accidente, nu foarte grave, în care șoferii care le-au provocat nu se prezintă la Poliție, din credulitate. Vorbesc cu victima, constată că totul este în regulă, însă persoana lovită merge apoi la spital, se sesizează poliția și de aici unora li se reține părăsirea locului accidentului, pentru că nu s-au prezentat la organele de cercetare”, mai spune Dancu.În majoritatea accidentelor cu autor necunoscut, ele sunt în concurs cu alte infracțiuni precum conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, conducere a unu autoturism neînmatriculat și lista poate continua. Motivele invocate de șoferii care fug sunt reprezentate de faptul că s-au speriat, ori că nu au mai știut ce să mai facă.