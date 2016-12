SOŢIA UNUI MILITAR, UCISĂ şi ASCUNSĂ ÎN TUFIŞ. CRIMINALUL, ÎNCĂ ÎN LIBERTATE

SOȚIA UNUI MILITAR, UCISĂ și ASCUNSĂ ÎN TUFIȘ. CRIMINALUL, ÎNCĂ ÎN LIBERTATE

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Noi date despre crima înfiorătoare din Ploiești. Potrivit presei locale, femeia omorâtă este soția unui cadru militar din MApN. Ea are și un băiat. Deocamdată nu se știe cine este criminalul și unde s-ar putea ascunde acesta.Cazul femeii ucise și abandonate în tufișuri pe o stradă din Ploiești a șocat întreaga Românie. Potrivit presei locale, anchetatorii au reușit să stabilească identitatea victimei și au mers deja la domiciliul acesteia, în cautarea unor indicii care sa-i ajute sa faca lumina in acest caz. Potrivit unor persoane care o cunoșteau pe victimă, aceasta era căsătorită și are un fiu, iar soțul acesteia ar fi cadru militar în MApN.Familia nu avea o existență prea fericită, fiind marcată, mai ales în ultima vreme, de perioade tensionate. Sursele din preajma familiei relatează că femeia ar fi părăsit miercuri seara domiciliul, iar dupa ora 2.00 nu ar mai fi putut fi contactată.Femeia de 30 de ani a fost înjunghiată în plină stradă. Criminalul i-a aruncat apoi cadavrul într-un tufiș de pe marginea drumului.Legiștii au stabilit că indiciile arată că ea a fost ucisă în altă parte și apoi cadavrul a fost abandonat în locul în care a fost găsit de un om al străzii. Polițiștii și criminaliștii au împânzit tot orașul Ploiești în căutarea criminalului, însă deocamdată par departe de a-l prinde. În lipsa prea multor indicii, anchetatorii folosesc și câini de urmă.Trupul neînsuflețit a fost dus la medicina legală pentru efectuarea necropsiei. Crima are loc la o lună după ce o altă tânără din Ploiești a fost înjunghiată de șapte ori de fostul iubit în cofetăria unde lucra, scrie romaniatv.net