Soţia lui Codruţ Marta a fost reţinută pentru prostituţie şi proxenetism

Soția lui Codruț Marta a fost reținută pentru prostituție și proxenetism

Andreea Marta, soția fostului șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, este acuzată de prostituție și proxenetism și a fost reținută pentru aceste acuzații."Nu s-a dat nicio declarație până în prezent, urmează ca după ce aflăm și noi care sunt învinuirile concret, să ne formulăm declarația. Este obligator să fie prezentată în fața instanței. Urmează ca mâine (joi n.r.) probabil prin propunerea de arestare să se arate mai multe, să ne facem o idee cu privire la acuzații. Este dosarul din 2010. Au fost reținute Andreea Marta, sora și încă o persoană. Când am aflat că este o percheziție la dânsa am crezut că are legătură cu celelalte dosare care au legătură cu soțul dânsei. Ulterior am aflat că este un dosar început în 2010, surprinzător descoperit acum. La percheziții s-au ridicat înscrisuri și unități de calculator", a declarat Cătălin Breazu, avocatul Andreei Marta.Soția lui Codruț Marta plasa fete în Italia, Elveția și Monaco. Printre clienți, zeci de persoane publice și oameni de afaceri, între care și Elan Schwartzenberg. Andreea Marta a dat declarații privind constituirea unei rețele de prostituție de lux, alături de sora sa și o altă persoană.