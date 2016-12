Sorin Ovidiu Vîntu, judecat pentru delapidare şi spălare de bani

Sorin Ovidiu Vîntu, judecat pentru delapidare și spălare de bani

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpați, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și spălare de bani. Principalii suspecți sunt Sorin Ovidiu Vîntu, Octavian Țurcan și Liviu Luca.În fapt, prin rechizitoriul DIICOT s-a reținut, că, în perioada 2005 - 2006, inculpatul LIVIU LUCA împreună cu inculpații VÎNTU SORIN OVIDIU și ȚURCAN OCTAVIAN au inițiat și constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop inițial obținerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociației Salariaților din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia, fonduri care în final au fost utilizate chiar în dauna Asociației Salariaților din SNP Petrom SA și implicit a membrilor săi, prin participarea offshore-ului ELBAHOLD LTD (controlat la acel moment de VÎNTU Sorin Ovidiu și ulterior de Luca Liviu) la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), participațiile (acțiunile) Asociației Salariaților diminuându-se de la 50% la 25%.Scopul final al grupului infracțional inițiat și constituit de cei trei inculpați LIVIU LUCA, VÎNTU SORIN OVIDIU și ȚURCAN OCTAVIAN a fost dobândirea controlului total în Adunarea Generală a Acționarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), cu bani din patrimoniul Asociației Salariaților din SNP Petrom SA.Acest grup a fost sprijinit încă de la început de ȘUPEALĂ GHEORGHE, BOHÂLȚEANU IOAN, TĂNĂSESCU NICOLAE, PETROVICI ELENA persoane aflate în Comitetul Director al Asociației Salariaților din SNP Petrom SA, precum și de Anagnastopol Zizi, Nache Emil și Davidescu Reveica, persoane aflate în organele de conducere ale SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), apropiați ai inculpatului Luca Liviu, membrii grupului acționând în cadrul acestuia în perioada martie 2005 - septembrie 2006, într-un mod coordonat pentru îndeplinirea scopului final, respectiv dobândirea de către inculpații LIVIU LUCA și VÎNTU OVIDIU SORIN, prin intermediul societății de tip offshore - ELBAHOLD LTD, a majorității în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA).Planul infracțional al grupării s-a derulat în mai multe etape, în care se evidențiază rolul fiecăruia dintre membrii grupării:- în prima etapă, LUCA LIVIU, PETROVICI ELENA, TĂSĂSESCU NICOLAE, BOHÂLȚEANU IOAN și ȘUPEALĂ GHEORGHE, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociației Salariaților din S.N.P. Petrom SA – PETROM, organ decizional conform statului, care deținea 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;- în cea de a doua etapă, s-a urmărit pe de o parte neexercitarea dreptului de preemțiune de a subscrie acțiuni de Asociația Salariaților din S.N.P. Petrom SA, iar pe de altă parte crearea unui flux de lichidități pentru SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), prin creditarea acestei societăți, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societății PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE) în cuantum de 90 mil. RON.Tot la acest moment s-a urmărit ca organele de conducere a SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) și ulterior acționariatul să încuviințeze participarea unui offshore controlat de inculpatul Vîntu Ovidiu Sorin, ajutat de Țurcan Octavian (WELLSERV LTD sau ELBAHOLD LTD) la majorarea de capital social.- în cea de a treia etapă, o parte din fondurile pe care Asociația Salariaților din S.N.P. Petrom SA - PETROM le împrumutase SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au fost transferate către COMAC Ltd - Cipru și STONECOM Ltd - Cipru, prin achiziția mai multor pachete de părți sociale sau acțiuni la mai multe societăți comerciale deținute de către cele două offshore-uri, care nu aveau legătura cu activitatea de bază a societății, la prețuri supraevaluate.- în cea de-a patra etapă, sumele încasate de COMAC Ltd. și STONECOM Ltd. au fost transferate imediat către ELBAHOLD LIMITED – Cipru, care a subscris toate acțiunile rămase, reprezentând aproximativ 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA).Având în vedere că înființarea Asociației Salariaților din SNP "Petrom" SA s-a realizat in scopul prevăzut de OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, iar prin Actul constitutiv, Asociația Salariaților din SNP "Petrom" SA avea ca scop principal, „dobândirea si distribuirea de acțiuni ale SNP Petrom SA, ale filialelor sale, precum si ale societăților comerciale la care SNP Petrom SA este acționar, in numele si pentru salariații si pentru membrii CA ai SNP Petrom SA”, prin punerea în aplicare a planului infracțional, inculpații au prejudiciat patrimoniul Asociației și implicit a membrilor săi (74.475 persoane), cu suma de 41.213.717 lei.Acest prejudiciu este constituit din diminuarea certă a valorii contabile a pachetului de acțiuni deținut de Asociația Salariaților din SNP Petrom SA, prin neparticiparea acesteia la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), corelativ cu acordarea de împrumuturi față de PSV, urmată de participarea ELBAHOLD Ltd la majorarea de capital social. Astfel, majorarea capitalului social prin aportul ELBAHOLD LTD, la data de 30.09.2005, a determinat o diminuare a valorii contabile a pachetului de acțiuni deținute de AS SNP cu suma de 41.213.717 lei, valoarea contabilă a pachetului de acțiuni scăzând de la 99,029,745 lei la 57,816,028 lei.De asemenea, patrimoniul Asociației Salariaților din SNP "Petrom" SA și implicit a membrilor săi (74.475 persoane) a mai fost prejudiciat și cu suma de 12.808.332 euro, pe care inculpatul LUCA LIVIU și-a însușit-o odată cu preluarea controlului ELBAHOLD LTD la data de 11.09.2006, provenită din folosirea și traficarea sumei de 90 milioane lei, din fondurile Asociației, obținută de SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), din patru contracte de împrumut.În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.Dosarul a fost spre competentă soluționare la Tribunalul București.Procurorii DIICOT fac precizarea că faptele inculpaților sunt analizate prin raportare la dispozițiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumția de nevinovăție.