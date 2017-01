Sorin Bogdan Zvîrcolescu se consideră victima unei societăţi imorale

Judecat pentru trafic de influență

Sorin Bogdan Zvîrcolescu se consideră victima unei societăți imorale

Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea judecătorească în procesul lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu, de 21 de ani, din Constanța, judecat pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență. Sorin Bogdan Zvîrcolescu a fost prins în flagrant la terasa New Safari, în urma unui denunț făcut de prietenul nepoatei unei bătrâne, ce fusese strămutată din Bulgaria. Elena Bododel era îndreptățită să primească despăgubiri de la Statul Român în valoare de 1,8 miliarde lei. Cererea a fost formulată în 1999 și a fost aprobată în iunie 2006, iar suma urma a fi luată în două tranșe. Iulian Robert Flodor a aflat că Sorin Bogdan Zvîrcolescu ar fi ajutat și o altă persoană cu o problemă similară și a apelat la el pentru a interveni pe lângă membrii comisiei care se ocupau de restituirea banilor. Doar că după ce s-ar fi văzut cu banii, cei care solicitaseră ajutorul nu au mai vrut să-i dea partea lui Zvîrcolescu și l-au reclamat la DNA. Pe parcursul judecății, Zvîrcolescu a susținut că nici măcar nu știe cum o cheamă pe beneficiara compensațiilor. El a precizat că nu i s-ar fi prezentat hotărârea prin care se acordau compensațiile, că nu a făcut nici un demers la vreo instituție a statului și nu a intervenit la niciun funcționar. Pledoarii finale Reprezentantul DNA a cerut magistraților să constate vinovăția bărbatului și să-l condamne la o pedeapsă privativă de libertate. La rândul lui, avocatul Ion Popescu a precizat că în sarcina clientului său ar putea fi reținută cel mult infracțiunea de înșelăciune. El a solicitat instanței schimbarea încadrării juridice din trafic de influență în înșelăciune și a cerut achitarea lui Zvîrcolescu pentru această faptă. Avocatul a mai spus că în cazul în care instanța va da curs solicitării sale, ar trebui să constate că nu sunt întrunite elementele constitutive ale faptei de înșelăciune. Mai precis, avocatul a susținut că nu există un prejudiciu în patrimoniul vreuneia dintre persoanele implicate în această afacere judiciară. Avocatul Ion Popescu a luat în calcul și posibilitatea ca Tribunalul Constanța să constate vinovăția lui Zvîrcolescu. În această situație, el a cerut instanței să aplice o pedeapsă cu suspendare sau suspendare sub supraveghere orientată către minimum prevăzut de lege. „Zvîrcolescu este victima unei societății lipsite de etaloane morale", a conchis avocatul Ion Popescu. Instanța a amânat pronunțarea pentru data de 15 noiembrie.