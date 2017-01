Sorin Blejnar, albit de procurorii constănţeni

Sorin Blejnar, albit de procurorii constănțeni

Sorin Blejnar, una dintre presupusele „regine” la care se spune că ar fi ajuns șpaga de la punctele de frontieră românești, a fost scos de sub urmărire penală într-un dosar penal pe care-l avea la Constanța. Dacă, în urmă cu aproximativ doi ani, procurorii s-au autosesizat cu privire la presupuse fapte penale comise de acesta, iată că tot ei s-au desesizat, dispunând scoaterea de sub urmărire penală atât a lui, cât și a altor persoane cercetate în același dosar. Într-un comunicat remis, ieri, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanțase arată că s-a dispus, așadar, scoaterea de sub urmărire penală a Anei Jarda, Sorin Blejnar, Mădălinei Gheorghe, Nicușor Drăgan, Monicăi Ion - membri ai Comisiei de Autorizare a Antrepozitelor Fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și a Georgetei Bumbac - inspector în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța, acuzați de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. În cursul anului 2009, aceiași procurori s-au sesizat din oficiu în legătură cu modalitatea în care a fost autorizată în anul 2007 funcționarea unui antrepozit fiscal de depozitare a produselor petroliere. Anchetatorii spun că, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că activitatea de autorizare a antrepozitului fiscal a fost realizată cu respectarea dispozițiilor legale în materie, respectiv Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, iar că reprezentanții autorităților publice implicate în emiterea autorizației și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu în mod corespunzător.