Solistul formaţiei Goodbye to Gravity, primele reacţii pe Facebook, după tragedia din Colectiv

Solistul formației Goodbye to Gravity, primele reacții pe Facebook, după tragedia din Colectiv

Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, și-a reluat activitatea pe Facebook. Cântărețul, singurul supraviețuitor al formației după tragedia din Colectiv, a publicat sâmbătă două poze, înlocuindu-și astfel vechile fotografii de profil și de copertă de pe rețeaua de socializare.Într-una dintre imagini, Andrei Găluț apare alături de o fată al cărei chip nu se vede, dar care, cel mai probabil, este fosta lui iubită, decedată în incendiu.În cealaltă fotografie apar membrii trupei Goodbye to Gravity, pe o scenă, în timpul unui concert, scrie realitatea.netÎn momentul producerii incendiului din clubul Colectiv, pe 30 octombrie 2015, Goodbye to Gravity susținea un concert de lansare al celui de-al doilea album din carieră — "Mantras of War".În total, 63 de persoane și-au pierdut viața în urma tragediei, dintre care 27 au murit în incendiu, 24 în spitalele din țară și 12 dintre răniții transferați în străinătate. Singurul membru al trupei care a supraviețuit este Andrei Găluț. Acesta se află, în prezent, internat într-o clinică din Olanda.