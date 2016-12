Drama unei tinere dusă „la produs” în Italia

„Soacră-mea mă obliga să mă prostituez!”

Andrada este o tânără de 20 de ani, victimă a traficului de persoane exploatate sexual. "Greșeala" ei, în urma căreia a ajuns în ghearele unei familii de proxeneți, a fost că s-a încrezut în promisiunile băiatului de care s-a îndrăgostit. După mai bine de un an de chin, cu ajutorul părinților ei și al Poliției, a reușit să scape, iar în prezent participă la campania de prevenire inițiată de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, pentru ca alte fete să nu aibă soarta ei."Înainte, eu aveam foarte multe planuri", și-a început Andrada istorisirea. La 17 ani, în timpul unei vizite la o mătușă, a cunoscut un băiat de care s-a îndrăgostit. Atunci a început totul să se schimbe…"Aveam planuri legate de viitor, de școală. Voiam să termin liceul, după care să dau la facultate. Aveam o familie frumoasă. Părinții lucrau într-o fabrică, câștigau cu greu banii ca să mă crească. Pot să spun că învățam bine la școală, aveam rezultate bune, mă iubeau toți profesorii. Totul a fost bine până când, în vacanța de vară, am mers la mătușa mea, într-un alt oraș, unde întâmplător am cunoscut un băiat. Era cu mult mai mic decât mine. Nu știu ce am văzut eu la momentul ăla la el, m-am îndrăgostit. Nici eu nu eram foarte matură pe atunci. Mi-am zis că mă voi mărita cu el, voi avea copii", a povestit tânăra. Întoarsă acasă, a păstrat legătura cu respectivul, ba chiar a început să discute din ce în ce mai des și cu părinții lui, care o îndemnau să fugă de acasă. "Câteodată vorbeam și cu mama lui la telefon, care îmi spunea că abia așteaptă să mă vadă, să mă mut la ei, să fiu nora ei, că îl merit pe băiatul ei. Mi-a spus că cel mai bine ar fi să plec de acasă, căci părinții mei nu vor fi niciodată de acord să mă mărit la vârsta mea. Zile la rând m-au tot sunat și-mi spuneau să merg la ei", a continuat Andrada. Într-un final, a fugit de acasă, pentru a trăi, credea ea, o poveste de dragoste."Călăii" ei au început să-și dea arama pe față de cum le-a trecut pragul. "Bineînțeles că toți s-au schimbat când am ajuns la ei acasă, nu mai erau drăguți cu mine. Mama lui nu ne lăsa să dormim împreună. N-am avut o relație intimă cu el. N-aveam voie să ne ținem de mână, chiar l-a și lovit din cauza mea. Tot îmi băteau niște apropouri, că o să mergem în țări străine, unde este bunica lui, și că o să fie bine, eventual o să și muncesc, dar niciodată nu mi-a zis ce", își aduce aminte fata. Abia ajunși în Italia, Andrada a descoperit că afacerea de familie era prostituția. "Toată familia lor, de la bunică, mamă, verișoară, practicau prostituția. Eu m-am speriat foarte tare, plângeam încontinuu și voiam să plec acasă. Bunica și cu mama lui trebuia să-mi ia haine, căci trebuia să mă îmbrac într-un anumit fel, să mă machiez într-un anumit fel. Eu plângeam și spuneam că vreau să plec, dar ele îmi spuneau că nu este nimic rău în asta și ele fac același lucru, și uite, au bani, au un nume", a continuat fata. Și-a pierdut virginitatea pe câmp, cu un bătrân jegos La prima experiență ca prostituată și-a pierdut virginitatea. O experiență traumatizantă, despre care povestește cu lacrimi în ochi: "În ziua aia, nu-mi doream decât să mor, nu știu… Doream să dau timpul înapoi. Am fost undeva pe un câmp, unde era un bătrân. Era… nici nu vreau să-mi mai amintesc… foarte neîngrijit, murdar. Niciodată nu am crezut că poate să-mi fie silă de cineva în halul acela. La care el mi-a spus să nu mai fiu tristă, căci el plătește pentru mine și trebuie să fiu mai veselă. Nu am avut încotro, eram pe un câmp, nu aveam unde să fug, nu cunoșteam pe nimeni. Nu a avut milă de mine. Mi-a spus să mă dezbrac, să se întâmple ceea ce trebuia să se întâmple pentru banii pe care i-a dat". De fiecare dată când se împotrivea, fata era bătută și i se aducea aminte că trebuie să facă "sacrificii" pentru a fi cu băiatul pe care îl iubește. "Mama lui mereu îl băga pe el la înaintare, că el mă iubește, că și ea ține la mine și că i-ar plăcea să-i fiu noră și chiar că o să-mi cumpere cea mai frumoasă rochie de mireasă posibilă vreodată. Dar pentru a mi-o cumpăra, trebuie să strâng bani foarte mulți. Îmi spunea că este o copilărie ceea ce fac eu, că dramatizez tot și tot ceea ce mi se întâmplă nu e chiar atât de rău", a mai împărtășit victima traficului de carne vie. După un an și două luni, Andrada a fost adusă înapoi în țară. Între timp, reușise să-i telefoneze mamei ei și să o anunțe cum era maltratată. Aceasta a fost scăparea ei. Odată întoarsă acasă, mama a reușit să-i convingă "cuscrii" că vrea să-i cunoască, să se înțeleagă. La întâlnire, a venit împreună cu mascații de la Poliție. Andrada este doar una dintre tinerele românce care au trăit un coșmar, fiind bătute, sechestrate și obligate să-și vândă trupul. Gabriela, Maria, Luminița, Andreea sunt alte victime ale flagelului în creștere, al traficului de carne vie, tinere care s-au încrezut în vorbele unor cunoștințe. Poveștile lor sunt făcute publice în studiul "Speranțe, la vânzare", pentru a preveni ca alte femei să cadă în aceeași capcană.