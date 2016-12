Snopit în bătaie, în plină stradă, sub privirile copilului, aşteaptă să i se facă dreptate

Snopit în bătaie, în plină stradă, sub privirile copilului, așteaptă să i se facă dreptate

La mai bine de un an de când a fost bătut, în plină stradă, sub privirile îngrozite ale soției și copilului de doi anișori, un constănțean încă așteaptă să i se facă dreptate. Nu a avut un loc de muncă luni bune și a trebuit să se împrumute pentru a-și pune o altă dantură, provizorie, căci, după loviturile primite, cu pumnii și picioarele, i-au fost scoși dinții din față și i-a fost spartă arcada dentară.Violența în trafic este o realitate cu care se confruntă tot mai mulți români și inclusiv constănțeni. Șicanările, amenințările, înjură-turile sunt la ordinea zilei, după cum poate constata orice șofer sau pieton. Câteodată - ce-i drept, nu foarte des! - amenințările sunt urmate și de lovituri. Astfel s-a întâmplat și în cazul lui Cristian Vasile, un constănțean de 37 de ani, care, pe 26 ianuarie 2013, a fost snopit în bătaie, în plină stradă, doar pentru că a avut tupeul să-i facă semn unui șofer să încetinească la trecerea de pietoni.Bătut cu pumnii și picioarele, pe trecerea de pietoni Incidentul a avut loc în dreptul pieței Brotăcei, pe trecerea de pietoni de pe strada Adamclisi. Bărbatul tocmai coborâse din microbuz, împreună cu soția sa, ce o ducea în brațe pe fetița lor în vârstă de doi anișori. Se aflau cu toții pe trecerea de pietoni, când de „zebră” s-a apropiat, cu viteză, un Opel; semnul constănțeanului făcut către șofer, de a încetini, mai ales că șoseaua era acoperită, pe alocuri, de gheață, i-a scos din sărite pe cei din mașină: trei indivizi care au coborât și, fără să stea prea mult la discuții, l-au lovit pe bărbat până l-au doborât la pământ, după care au continuat să-l lovească cu picioarele. Totul sub privirile speriate ale soției și în țipetele copilului, care-și striga tatăl. Martorii - căci zona este una aglomerată - au vociferat, au strigat la agresori, dar le-a fost teamă să intervină. După câteva minute, agresorii s-au urcat în mașină și au fugit, lăsându-și victima în mijlocul străzii, plină de sânge.„Nouă luni nu am avut loc de muncă“În urma loviturilor primite, constănțeanului i-au fost scoși dinții și i-a fost spartă arcada dentară. Astfel că, luni bune, a trăit un calvar: a rămas fără loc de muncă, a trebuit să se împrumute pentru a-și pune o altă dantură și, ceea ce este cel mai dureros pentru el, fetița lui încă are coșmaruri noaptea. Este dezamăgit, însă, de sistemul judiciar din țara noastră, și spune că, la mai bine de un an de la incident, încă nu i s-a făcut dreptate. „Ne-a fost foarte greu. Fetița noastră încă mai resimte sechelele, încă se trezește noaptea plângând. Soția și eu am trecut oarecum peste cele întâmplate, suntem adulți și ne impunem, nu vrem să ne mai aducem aminte. Dar a fost greu. Am avut o traumă când am ajuns la Spitalul Județean Constanța. M-au băgat într-o cameră obscură, de ziceai că era atelier mecanic și hai să-mi scoată rădăcinile. M-au lucrat pe viu, ce injecții, ce anestezie. Am zis că nu am să reușesc să trec peste asta! Am pierdut o slujbă atunci, iar ulterior, nouă luni de zile, nu am putut să mă angajez. Eu lucrez în vânzări și cine mă primea pe mine cu gura știrbă? Când a avut loc incidentul, urma să plec la București, pentru un loc de muncă acolo, dar nu am mai putut, din cauza problemelor de sănătate”, ne-a povestit Cristian Vasile. „În toată această perioadă, am trăit din salariul soției și ce ne-au mai ajutat părinții. Nu am avut bani să-mi pun alți dinți, într-un final m-a ajutat cineva, printr-o cunoștință, un stomatolog, și mi-am pus o punte. Dar este o punte provizorie, mai indicat ar fi să pun fiecare dinte în parte, acum nici nu pot mușca cu încredere. Dar pentru asta trebuie să se încheie cercetarea judecătorească și să obțin despăgubirile materiale pentru suferințele pricinuite. A trecut însă un an și două luni și mai avem de așteptat…”, și-a exprimat constănțeanul dezamăgirea.„Aveam încredere în Justiția din România!“Cristian Vasile ne-a mărturisit că până la acest incident nu a mai avut de-a face cu poliția, cu sistemul judiciar. În urma celor întâmplate, însă, a rămas cu un gust amar, căci, sentimentul lui este că statul nu le protejează corespunzător pe victime. „Cel mai bun exemplu este cât am de tras după cele întâmplate. Înțeleg că volumul de muncă este foarte mare, că sunt puțini oameni, în întreg sistemul, dar consider că este strigător la cer ca după mai bine de un an încă se fie procesul pe rol, eu încă nu am primit despăgubiri, încă trebuie să mă împrumut pentru a-mi rezolva problema de sănătate cauzată de agresori. Și asta în speranța că, la un moment dat, se va ajunge la un final. Dar până atunci, ce fac? Mă îngrop în datorii? Am o familie, un copil de crescut! Apoi, lună de lună merg la instanță, la termene, doar pentru a se amâna dosarul, pentru diverse motive. Înțeleg că așa funcționează sistemul - chiar le spuneam prietenilor mei, înainte de toate acestea, că am încredere în sistemul judiciar din țara noastră! - dar eu nu pot să-mi continui viața! Am reușit să mă angajez, trebuie să alerg pe teren, să-mi duc fetița la creșă, să o iau, dar cu toate acestea trebuie să merg, lună de lună, la instanță, doar pentru a se amâna dosarul”, a subliniat Cristian Vasile.Condamnați cu suspendareCei trei agresori ai bărbatului, identificați ca fiind Iulian Gabriel Tîrcolea, Iulian Șerban și Florentin Adrian Petrițoiu, au fost condamnați la câte doi ani și zece luni de închisoare, cu suspendare, iar în prezent se așteaptă, de mai bine de șase luni de zile, redactarea hotărârii magistraților Curții de Apel Constanța. Pentru obținerea despăgubirilor materiale și morale, însă, procesul continuă, pe latură civilă, la Judecătoria Constanța.