Situaţia drumurilor şi canalelor navigabile la ora 18:00

Situația drumurilor și canalelor navigabile la ora 18:00

Ştire online publicată Luni, 06 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prefectura Constanța informează la această oră despre starea drumurilor din județ pe perioada în care este în vigoare atenționarea meteo de cod portocaliu de ninsoare și viscol.Astfel, singura localitate din județ izolată la această oră este Aliman, unde din cauza viscolului din zilele precedente, mai multe cabluri electrice și de fibră optică au fost rupte.Pe majoritatea drumurilor naționale din județ se circulă în condiții de iarnă, iar autoritățile acționează în permanență cu materiale antiderapante, pentru a preveni formarea poleiului pe carosabil.Starea părții carosabile:DN 2A:Hârșova - zăpadă înghețată și frământată 1 cm, parțial umedNicolae Bălcescu - umedConstanța - banda II umed, banda I parțial umed, parțial înghețatDN 22A : parțial zăpadă tasată 1 cm, parțial poleiDN 3C : parțial umed, parțial poleiDN 22 : parțial umed, parțial zăpadă înghețată și frământată spre acostamentDN 39 : Mangalia - umedTuzla - umed,DN39E: umedDN 39B,C,D,: umedDN 38: parțial umed, parțial polei spre acostamentDN 22C: km44-23 parțial umed, parțial înghețat sub 1 cm, km23-4 zăpadă înghețată și frământată 1-2 cmDN 3: Băneasa - zăpadă frământată 7-8cm;Cobadin - km 224-243 gheață frământată sub 1 cm, km 224-194 parțial gheață frământată sub 1cm, parțial polei.Constanța – banda II umedă, banda I parțial umedă, parțial înghețatăA2: polei.A4: parțial umed, parțial polei.De asemenea, mai multe utilaje de deszăpezire sunt dislocate pe teren, fiind gata să intervină în acolo unde este necesar.În ceea ce privește situația porturilor și a canalelor navigabile, în porturile Mangalia și Midia manevrele sunt suspendate încă de pe timpul zilei.În incinta portuară (drumuri, poduri si pasaje) se circulă și se operează în condiții de iarnă.Canalul Dunare – Marea Neagră: gheață în sectorul de la Dunăre până la ecluza Cernavodă, precum și pe canal. Se navigă prin șenal cu gheață spartă.Pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari: navigația este oprită, pod de gheață.Mai multe trenuri au fost suspendate:1. Pe relația Medgidia – Tulcea: 8651, 8652, 8654, 1980, 1981, 1983 (Tulcea Oraș - Medgidia - Bucuresti Nord);2. Pe relația Medgidia – Negru Voda: 8671, 8674, 8673, 86753. Pe relația Constanța – Mangalia: 8383; 83864. Pe relația Constanța – București Nord: 581, 584