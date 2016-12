"Sirius" - misiune strict secretă. O poveste din Angola!

Misiunea secretă „Sirius“, organizată în urmă cu peste trei decenii, arunca un grup de 150 de piloți într-o lume total necunoscută. Grupul de aviație român „Sirius“ avea scopul să înființeze, în Angola, prima Școală de aviație. Sublocotenentul Neculai Rusu ne spune o poveste terifiantă!Echipa românească a reușit, într-un timp record, de numai doi ani, să formeze instructori de zbor, personal didactic, de stat major, tehnic, navigatori de sol, meteorologi, ofițeri de logistică aviație. În momentul în care românii au pășit pe teritoriul angolez, țara era măcinată de războiul civil purtat de cele trei grupări rivale: Mișcarea Populară de Eliberare a Angolei (MPLA), Forțele Naționale de Eliberare a Angolei (FNLA) și Unitatea Națională de Eliberare Totală a Angolei (UNITA).Localnicii au îndrăgit imediat echipajul românesc, dându-și seama că ei sosiseră pe teritoriul lor să-i ajute, să-i învețe, să muncească cot la cot pentru a pune nația pe picioare.Dacă sovieticii și cubanezii erau înarmați până-n dinți, românii aveau mâinile goale, pregătiți de muncă și gata să le împăr-tășească tainele aviației. Rușii se închinau ori de câte ori îi vedeau pe românii neînarmați, pentru că, în Angola, în acei ani de război, puteai fi în orice clipă omorât. Dotați cu 12 avioane de școală IAR 823, șase elicoptere IAR 316 B și alte șase avioane BN 2, românii au reușit să pre-gătească 146 de elevi. Au fost și momente dramatice pentru grup, în anul 1981, când a avut loc un accident de zbor cu un aparat IAR 813, în care și-au pierdut viața instructorul locotenent comandor Gheor-ghe Preda și elevul Ruy Nelson. În memoria celor doi aviatori, comandorul Liviu Tomi a înălțat un monument.„Cum am coborât din avion, în capitala Luanda, am fost impresionat de pământul de culoare roșie. O țară plină de bogății, dar cu o populație săracă din cale afară. Totul era părăsit, pustiu. Am luat drumul către Negage, localitatea Uige, locul unde urma să punem bazele Școlii de aviație. Aici, totul era secerat, portughezii sco-seseră din pământ până și rădăcinile bananilor. Fără apă, fără curent, fără telefon, o mizerie de nedescris, așa arăta zona în care trebuia să punem pe picioare o Școală de aviație. Am mers direct în gura lupului, am mers în necunoscut, dar Dumnezeu ne-a apărat”, povestește, emoționat, sublocotenent în retragere Neculai Rusu, unul dintre supraviețuitorii misiunii secrete „Sirius”.„Malaria ne pândea la orice pas, chinina trebuia luată obligatoriu, pentru a nu ne îmbolnăvi. Îmi amintesc că, luni dimineața, trebuia să luăm pastila și tocmai pentru că nu era de glumit cu așa ceva, la intrarea în popotă era scris mare: De vreți să scăpați de chin, nu uitați de clorochin! A trebuit să o luăm de la zero pentru a ne îmbunătăți cât de cât condițiile de trai. Apa curgea doar o oră la prânz și eram nevoiți să facem cu rândul pentru a ne umple recipientele, cada și toate bolurile. Fără apă, nemâncați, plecam în misiune, pentru că atunci când ești militar, nu te așteaptă nimeni să stai să fierbi apa sau să prepari micul dejun”, povestește Neculai Rusu.Însă, după doi ani de chin, satisfacția a fost imensă: românii reușiseră să formeze piloți de luptă și piloți care făceau acrobație. „Corecți și foarte harnici, angolezii m-au impresionat prin dorința lor de a învăța”, spune Neculai Rusu.În ciuda acestor greutăți, piloții români și-au făcut timp și au alcătuit un ansamblu artistic. Rusu își amintește că au sosit costume tradiționale din țară, foarte frumoase. Și dorul de țară, dar și mândria obiceiurilor românești ne-au împins să le facem cunoscute fraților angolezi jocul, cântecul și portul popular românesc.Hora Unirii a fost sărbătorită pe data de 24 ianuarie împreună cu „frații” angolezi. Românii au făcut și o echipă de fotbal, formată din elevii Școlii de aviație, care a devenit ulterior cunoscută la nivel național. Angolezii au aflat și despre primul zbor al lui Aurel Vlaicu, din 16 iunie 1910, și des-pre performanțele aviatorilor români.Acesta este visul lui Neculai Rusu. El spune că va face demersuri, în acest sens, către autorități, pentru că e păcat ca la Constanța să nu existe un spațiu cu această destinație. Sublocotenentul Neculai Rusu este organizatorul expoziției dedicate Misiunii secrete „Sirius” din Angola, care a fost găzduită de Muzeul Marinei Militare. Expoziția s-a bucurat de un real succes, turiștii sosiți vara pe litoral rămânând impresionați de povestea spusă de fotografiile cu valoare istorică.Militarul care a văzut moartea cu ochii timp de doi ani, perioada în care a fost în misiune în Angola, speră că într-o zi se va reîntoarce pe pământ angolez, cu expoziția dedicată operațiunii secrete „Sirius”.