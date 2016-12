Sinteza evenimentelor la frontieră în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au desfășurat activități specifice în zona de competență care au vizat supravegherea și controlul frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere. Frontiera cu Bulgaria: Țigări ascunse sub podeaua culoarului unui autocar, depistate la PTF Giurgiu Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giugiu au descoperit, ascunse și nedeclarate, sub podeaua unui autocar, în dreptul culoarului interior, 3.500 pachete țigări, fără marcaje fiscale.Țigările aparțineu șoferului, un cetățean român, în vârstă de 38 ani, care intenționa să le introducă ilegal în țară. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 35.000 lei, a fost reținută în vederea continuării cercetărilor, iar persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și de deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile. Mercedes declarat furat depistat la frontierăPolițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giugiu au depistat, pe sensul de ieșire din țară, un autoturism marca Mercedes, condus de cetățeanul iranian Mahmoud M., în vârstă de 46 ani, care figura ca fiind furat din România din data de 04.12.2010. Lucrătorii noștri au întocmit persoanei în cauză acte premergătoare de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt, iar autoturismul în valoare de 120.000 lei a fost indisponibilizat la sediul I.T.P.F. Giurgiu până la finalizarea cercetărilor. La volan cu documente falsePolițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu Măgurele, județul Teleorman și cei din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bistreț, județul Dolj, au depistat în trafic, în zona de competență, două autoturisme, un autoturism marca Ford respectiv un Alfa Romeo, care aveau taloanele pentru inspecția tehnică false. În ambele cazuri, lucrătorii noștri au întocmit acte premergătoare de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și complicitate la uz de fals. Autoturism marca Fiat neînmatriculat depistat de polițiștii de frontieră Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Piscu Vechi, județul Dolj, au oprit în trafic, pe cetățeanul român Cristian B., în vârstă de 37 ani, care conducea un autoturism marca Fiat. Cu ocazia controlului documentelor polițiștii de frontieră au constatat că numărul atașat pe partea din față este expirat și aparține unui autoturism marca Iveco, iar numărul atașat pe partea din spate aparține unui autoturism marca Ford și este expirat din data de 28.08.2012. Persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat și cu număr de înmatriculare fals. Pescuit cu plase monofilament Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași au depistat, în zona de competență, două persoane de sex masculin care pescuiau cu plase monofilament. Instrumentele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar persoanelor în cauză li s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și utilizare a uneltelor de plasă de tip monofilament.Frontiera cu Republica Moldova: Lucrare penală pentru braconaj cinegeticPolițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Țuțora, județul Iași, pe timpul efectuării unei misiuni specifice de supraveghere, au depistat, două persoane de sex masculin, cetățeni români, care desfășurau activități de vânătoare prin utilizarea de lațuri, fără a deține autorizație. Asupra acestora au fost găsite 130 capcane de vânătoare - lațuri, fiecare având lungimea de 60-80 cm și ochiul lațului de 12X15 cm.Polițiștii de frontieră le-au întocmit celor doi dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de braconaj, iar capcanele au fost confiscate. 8.000 țigarete descoperite în trenul Chișinău - București Polițiștii de frontieră împreună cu inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iași - feroviar au depistat, în bagajele unuia dintre însoțitorii de vagon ai trenului accelerat 401 care circulă pe relația Chișinău-București, ascunse și nedeclarate 8.000 tigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova. În urma cercetărilor efectuate lucrătorii noștri au stabilit faptul că țigaretele aparțin însoțitorului de vagon, Alexandru V., în vârstă de 42 ani, cu cetățenie moldovenească. Bărbatul a declarat că a achiziționat țigaretele în vederea comercializării pe teritoriul României. Autoritatea vamală a dispus ridicarea țigaretelor și l-au sancționat contravențional pe cel în cauză cu amendă în valoare de 5.000 lei.Polițiștii de frontieră au luat măsurile legale pentru anularea vizei emise pe numele bărbatului.Frontiera cu Republica Serbia:Șoferiță pe drumurile publice, fără permis de conducere Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cruceni, județul Timiș, au oprit în trafic, pe raza localității Otelec, un autoturism marca BMW, condus de Laura T., în vârstă de 22 ani, cetățean român.Întrucât tânăra nu a putut prezenta la control documentele, a fost condusă la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cruceni pentru continuarea cercetărilor. În urma verificărilor în bazele de date, s-a stabilit faptul că tânăra nu deține permis de conducere. În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere.