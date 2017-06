Show aviatic şi concerte live, la Aeromania 2017

Show aviatic și concerte live, la Aeromania 2017

Ştire online publicată Luni, 26 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Proconsul este prima trupă din România care câștigă trofeul “Cerbul de aur”. De-a lungul anilor, a primit foarte multe premii și distincții: “Cel mai bun grup al anului”, “Cea mai bună piesă a anului”, “Cea mai bună voce masculină a anului”. Printre cele mai cunoscute și apreciate hituri ale trupei se numără: “Cerul”, “Fata cu tatuaj”, “De la Ruși”, “Zbor”.Mihai Mărgineanu, prezență obișnuită și susținător fervent al Aeromania, ne amintește că, în continuare, “Aviația dă senzația” sau că "Mă iubește femeile", readucând pe scenă muzica inspirată din folclorul urban, atât de apreciată de publicul din România.Fost elev al Scolii de Zbor Tudor Greceanu de la Tuzla, Mărgineanu este iremediabil îndrăgostit de aviație și, totodată, generosul organizator al concertelor de la Aeromania din ultimii ani.The R.O.C.K., trupa tribut AC/DC care a fost prezentă și anul trecut la Aeromania, va încinge atmosfera cu hit-uri celebre precum „Back In Black”, „Highway to Hell”, „Thunderstruck”, „Hell's Bells”, „You Shook Me All Night Long”, „TNT”.Mitingul și concertele live au primit garanția partenerilor de la ROCK FM.Pe lângă concertele live, unde accesul publicului este gratuit, Aeromania pregătește atât avioane în aer sau parcate lângă public, motoare, mașini retro, dar și zone de relaxare (foodcourt, shopping area etc).De programul acrobatic la limita imposibilului sunt responsabili: Jurgis Kairys, Iacării Acrobați și Aeroclubul României.