SFATURI de la poliţişti pentru elevi

SFATURI de la polițiști pentru elevi

La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța a fost elaborat „Programul de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor”, prin care se urmărește reducerea numărului infracțiunilor comise de minori și împotriva minorilor, în incinta unităților de învățământ și în zonele adiacente acestora.În contextul în care prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor reprezintă una dintre prioritățile Poliției Române, activitățile propuse și în acest an constau în special în întâlniri cu elevii, dar și cu părinții acestora sau cu minori aflați în centre de plasament, distribuirea de materiale cu caracter preventiv, mediatizarea unor recomandări adresate minorilor dar și părinților acestora. Ca în fiecare an, se mizează și pe implicarea altor instituții la nivel local pentru diminuarea fenomenului. Întrucât minorii sunt atrași frecvent în situații periculoase fie din necunoaștere, fie din naivitate, polițiștii doresc să îi facă conștienți pe cât mai mulți dintre ei de riscurile la care se expun.Cu această ocazie,astăzi , polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități informativ-preventive în cadrul Școlii Generale nr.16, finalizate prin înmânarea unor materiale cu caracter preventiv, fiind oferite totodată sfaturi și recomandări pentru prevenirea victimizării minorilor cât și de prevenire a delincvenței juvenile.Astfel, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au recomandat elevilor: - Să nu dea relații prin telefon persoanelor necunoscute cu privire la programul de serviciu al părinților;- Să nu urce în lift cu persoane necunoscute, să nu se joace în locuri virane, să evite grupurile de cerșetori, persoane fără adăpost, etc;- Dacă sunt la joacă sau în drum spre casă și sunt acostați de persoane necunoscute, să nu-i invite în nici un caz în locuință, refuzându-i politicos și ulterior să povestească toate detaliile părinților;- Să nu intre în relații cu persoane necunoscute și să nu primească daruri. Atenție la persoanele care fac daruri copiilor pentru a și-i apropia: în acest fel pot cădea victimele unor perverși sexuali;- Să nu accepte invitația de a urca în mașina persoanelor necunoscute;- Fetele să nu poarte bijuterii, podoabe sau obiecte de preț la școală, pe stradă, în locuri aglomerate sau de distracție; de asemenea elevii trebuie să manifeste atenție telefoanelor mobile de ultimă generație în sensul de a nu le expună în locuri aglomerate, în mijloacele de transport în comun;- Să-și aleagă cu atenție persoanele cu care se împrietenesc;- Să fie întotdeauna prudenți și să aibă încredere în polițiști, cărora trebuie să li se adreseze ori de câte ori se află în dificultate ori dacă au nevoie chiar de un sfat.