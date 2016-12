Sfaturi de la jandarmi / Cum pot preveni copiii violenţa

Sfaturi de la jandarmi / Cum pot preveni copiii violența

Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța derulează campania de informare, prevenire și dialog social - „Împreună, pentru siguranță”. Această campanie se desfășoară pe parcursul unui an, se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani și are ca scop informarea acestora cu privire la rolul pe care îl are Jandarmeria Romană în societate, dar și despre prevenirea și combaterea violenței.Tema acestei luni, „Violența un drum către nicăieri”, cuprinde întâlniri ale jandarmilor cu elevii și profesorii din mai multe unități școlare din municipiul și județul Constanța. Militarii s-au întâlnit cu peste 80 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr.1 din Valu lui Traian. În perioada următoare, jandarmii constănțeni vor mai desfășura astfel de activități și cu elevi ai Școlilor Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu” și nr. 8 Constanța.